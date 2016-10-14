Представители Центризбиркома России приедут в Уфу

Разиф АБДУЛЛИН

Они встретятся с представителями политических партий.

Фото: Кристина Дейнеко

Элла Памфилова, похоже, выполняет свое обещание о проверке жалоб, поступивших из Башкирии.

- Мы будем проверять более тщательно ваш регион. У нас, к сожалению, жалобы есть, и они требуют серьезной проверки, - сказала Элла Памфилова на заседании ЦИК России 21 сентября, обращаясь к представителям центризбиркома Башкирии по видеоселекторной связи.

В частности, пояснила тогда Памфилова, речь идет о фактах злоупотребления административным ресурсом.

Медиакорсети стало известно, что 17 октября в Уфу приедут члены ЦИК России Сергей Сироткин и Евгений Шевченко, об этом редакции сообщили в ЦИК России. Представители партий «Яблоко» и КПРФ также подтвердили, что их пригласили на встречу с сотрудниками Центральной избирательной комиссии в этот понедельник, 17 октября.

Ранее о своих исках в суд и жалобах в ЦИК России и правоохранительные органы сообщали представители КПРФ, "Яблока" и Справедливой России". Коммунисты обращали свое внимание на подозрительно большое количество проголосовавших на дому на некоторых участках в Уфе, представители "Яблока" - на то, что была нарушена непрерывность подсчета голосов в Уфе, задержка с началом подсчета происходила на большинстве участков в Демском районе, кандидат от "Справедливой России" Раиль Сарбаев не согласен с нарушениями во время подсчета голосов и переписанными на многих участках протоколами итогов выборов.

Медиакорсеть вела прямую трансляцию в день выборов и в ночь подсчета голосов, во время которой также поступило немало сообщений о нарушениях на выборах. Информация о нарушениях публиковалась редакцией и позже. Мы следим за развитием событий.