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14 октября, пятница
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Представители Центризбиркома России приедут в Уфу// 14.10.2016
Они встретятся с представителями политических партий.
Фото: Кристина Дейнеко
Элла Памфилова, похоже, выполняет свое обещание о проверке жалоб, поступивших из Башкирии.
- Мы будем проверять более тщательно ваш регион. У нас, к сожалению, жалобы есть, и они требуют серьезной проверки, - сказала Элла Памфилова на заседании ЦИК России 21 сентября, обращаясь к представителям центризбиркома Башкирии по видеоселекторной связи.
В частности, пояснила тогда Памфилова, речь идет о фактах злоупотребления административным ресурсом.
Медиакорсети стало известно, что 17 октября в Уфу приедут члены ЦИК России Сергей Сироткин и Евгений Шевченко, об этом редакции сообщили в ЦИК России. Представители партий «Яблоко» и КПРФ также подтвердили, что их пригласили на встречу с сотрудниками Центральной избирательной комиссии в этот понедельник, 17 октября.
Ранее о своих исках в суд и жалобах в ЦИК России и правоохранительные органы сообщали представители КПРФ, "Яблока" и Справедливой России". Коммунисты обращали свое внимание на подозрительно большое количество проголосовавших на дому на некоторых участках в Уфе, представители "Яблока" - на то, что была нарушена непрерывность подсчета голосов в Уфе, задержка с началом подсчета происходила на большинстве участков в Демском районе, кандидат от "Справедливой России" Раиль Сарбаев не согласен с нарушениями во время подсчета голосов и переписанными на многих участках протоколами итогов выборов.
Медиакорсеть вела прямую трансляцию в день выборов и в ночь подсчета голосов, во время которой также поступило немало сообщений о нарушениях на выборах. Информация о нарушениях публиковалась редакцией и позже. Мы следим за развитием событий.
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