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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Мать пострадавшего на заводе "Кроношпан" рабочего обратилась в прокуратуру// 14.10.2016
Молодой человек получил переломы ребер, ожоги и сотрясение мозга.
Несчастный случай произошел на территории завода «Кроношпан». 23-летний рабочий подрядной организации «Нефтегазстройинвест» Раиль Гизатуллин получил многочисленные травмы в результате обвала земли в траншее глубиной более двух метров. У молодого человека сломаны семь ребер, ожоги по всему телу, сотрясение мозга и синдром длительного сдавливания. Однако компания, в которой он работает, записала в протоколе другие данные. И теперь парень опасается, что не получит положенную ему компенсацию.
Само ЧП произошло третьего октября. Раиля тут же отвезли в реанимацию в 18-ую больницу Уфы. Практически сразу, как только его перевели в общую палату, к пострадавшему приехала инженер по технике безопасности.
- Меня попросили выйти из палаты, - рассказывает мать Раиля Гузель Гизатуллина. – Сын только начал отходить от реанимации, под капельницей. Тем не менее протокол был составлен и подписан Раилем в шоковом еще состоянии. Однако написано там совсем не то, что есть: указано, что сломано меньше ребер, нет ожогов первой степени, а только второй и третьей, сотрясения мозга, почечной недостатоности и синдрома длительного сдавливания.
Составленный протокол дает Раилю все основания полагать, что он получит материальную компенсацию не в том объеме, которая ему положена. По поводу недостоверного протокола его мать уже подала заявления в следственный комитет и в прокуратуру республики. Жалоба направлена и в «Нефтегазстройинвест», но ответа пока нет.
Получить комментарий работодателя пострадавшего не удалось. Телефоны компании, указанные в справочниках, не отвечали.
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