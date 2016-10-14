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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В 18-ой больнице Уфы стоимость питания сократили до 61 рубля в сутки - ОНФ

Наталья КУЗНЕЦОВА // 14.10.2016
Общественники и депутаты обсудили проблемы питания в лечебных учреждениях.

Фото: Наталья Кузнецова

В больницах Башкирии в последние годы обострилась проблема лечебного питания в больницах. Его качество низкое, а многие пищеблоки фактически находятся в аварийном состоянии. Часть больниц пытаются вывести его на аутсорсинг, но ситуация от этого не улучшается. Эту проблему обсудили сегодня в Уфе на круглом столе Общероссийского народного фронта общественники, депутаты и работники отрасли.

Средняя стоимость койко-дня в башкирских больницах снижается с каждым годом. Если в 2013 году она составляла 120 рублей, то в прошлом году уже 96 рублей.

- В 18-ой больнице по данным на май этого года цена питания - 61 рубль в год, - привел пример один из участников круглого стола. - И это, конечно, недопустимо с точки зрения логики, но допустимо с точки зрения закона.

Причина таких вопиющих случаев - в законодательстве о конкурсной системе. Пытаясь выиграть на аукционе, его участники стремятся снизить стоимость услуг до минимума. И побеждает в итоге тот, кто предлагает самую низкую цену. А минимальная планка никаким документом не установлена. Многие участники круглого стола высказались за то, чтобы установить ее. Однако, как выяснилось, на это не вполне готов региональный минздрав.

- Нельзя установить нижнюю планку, нужно разрабатывать нормативы отдельно для каждого лечебного учреждения, - заявил замминистра здравоохранения Башкирии Рустем Валеев,   не поясняя, почему нельзя разработать такой документ. - Я считаю, должна быть альтернатива.

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