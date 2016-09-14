14 сентября, среда
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Справедливорос выявил нарушения на избирательном участке в Башкирии

Наталья КУЗНЕЦОВА // 14.09.2016
По факту нарушения он обратился в полицию.

На избирательном участке номер 2497 в селе Ермолаево Куюргазинского района Башкирии в ходе плановой проверки участковой комиссии были выявлены нарушения. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на члена ЦИК Башкирии с правом решающего голоса Светлану Кайбышеву. По ее словам, информация поступила от члена ТИК с правом совещательного голоса от партии «Справедливая Россия».

-  Он обнаружил массу агитационной литературы за Зарифа Байгускарова (кандидат в депутаты Госдумы России от «Единой России».— прим.ред.), рассказала Кайбышева изданию. - А также выяснил, что количество выданных открепительных удостоверений оказалось больше, чем количество заявлений на их получение. Он составил акт о правонарушении и вызвал полицию.

Сейчас, по словам Кайбышевой, члены УИК спрятали агитационные материалы. 

 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

14.09.2016
Шесть кандидатов в Госдуму написали Рустэму Хамитову открытое письмо
Они просят его пресечь применение административного ресурса в Нефтекамском избирательном округе.

14.09.2016
КПРФ проведет параллельный подсчет голосов в Башкирии
На выборах в Госдуму коммунисты обещают публиковать результаты голосования в режиме реального времени.

13.09.2016
В Башкирии сельчане обратились в прокуратуру после захвата кооператива
Они выбрали нового председателя, но по документам руководителем стал другой человек.

13.09.2016
Указ № 600: Башкирия в числе лидеров по исполнению
По итогам августа Башкортостан вышел на лидирующие позиции по выполнению майских указов президента.

13.09.2016
Башкортостан стал максимально устойчивым регионом в зоне риска
Эксперты помещают республику в число замеченных в перегибании административной палки на выборах.

11.09.2016
В Башкирии усмотрели административный ресурс в пользу одного кандидата
Общественники спросили Дмитрия Медведева, почему главы некоторых районов работают не на его партию.

11.09.2016
Рустэм Хамитов: Надо привлекать жителей к созданию инфраструктуры
В ходе поездки в Нефтекамск глава Башкирии высказался о дорогах в новых поселках.

11.09.2016
Рустэм Хамитов: В 2017 году передадим ключи жителям аварийных домов Амзи
Глава Башкирии выразил надежду, что правительство решит проблему переселения из аварийного жилья в Нефтекамске.

09.09.2016
Неординарный Кадыров: говорит бывший врач и банкир
Медиакорсеть решила проанализировать речи одного из участников предвыборной гонки.

09.09.2016
В Башкирии жители возмутились дороговизной подключения воды
Трубу прокладывают в Учалинском районе Башкирии по федеральной программе.

09.09.2016
Уфимский горизбирком начал снимать неугодных кандидатов с выборов
С дистанции убрали представителя КПРФ Шамиля Шамсиева.

08.09.2016
В Башкирии планируют укрепить единство российской нации
На эти цели выделят 341,79 млн рублей.

08.09.2016
Почему в Башкирии была закрыта программа «Свой дом»?
История одного начинания правительства, которая на наших глазах завершается уголовными делами.

08.09.2016
ЦИК России: В Башкирии на выборах могут применить административный ресурс
В Москву поступает «тревожная информация» о возможном его использовании.

07.09.2016
В Башкирии главы районов могут лишиться должностей по новым причинам
Их могут уволить за нецелевое использование межбюджетных трансфертов.

07.09.2016
Ошибка с деньгами «Единой России» на выборах может дорого обойтись Хамитову
Агитматериалы своих одномандатников единороссы оплатили с общего партийного счета.

07.09.2016
В Башкирии лишили полномочий очередного депутата
Поводом для увольнения послужили результаты прокурорской проверки.

07.09.2016
Справороссы послали в ЦИК Башкирии нового представителя
Региональное отделение «Справедливой России» сменило своего представителя в ЦИК РБ.

07.09.2016
Что прячут кандидаты в депутаты совета Уфы: деньги, фирмы и судимости
Городская избирательная комиссия уличила во лжи сразу несколько кандидатов.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"