Справедливорос выявил нарушения на избирательном участке в Башкирии

Наталья КУЗНЕЦОВА

По факту нарушения он обратился в полицию.

На избирательном участке номер 2497 в селе Ермолаево Куюргазинского района Башкирии в ходе плановой проверки участковой комиссии были выявлены нарушения. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на члена ЦИК Башкирии с правом решающего голоса Светлану Кайбышеву. По ее словам, информация поступила от члена ТИК с правом совещательного голоса от партии «Справедливая Россия».

- Он обнаружил массу агитационной литературы за Зарифа Байгускарова (кандидат в депутаты Госдумы России от «Единой России».— прим.ред.), рассказала Кайбышева изданию. - А также выяснил, что количество выданных открепительных удостоверений оказалось больше, чем количество заявлений на их получение. Он составил акт о правонарушении и вызвал полицию.

Сейчас, по словам Кайбышевой, члены УИК спрятали агитационные материалы.