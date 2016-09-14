Шесть кандидатов в Госдуму написали Рустэму Хамитову открытое письмо

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Они просят его пресечь применение административного ресурса в Нефтекамском избирательном округе.

Сразу шесть кандидатов в депутаты Госдумы обратились к главе Башкирии Рустэму Хамитову с открытым письмом (копия имеется в редакции). В нем они просят его вмешаться в ситуацию в Нефтекамском избирательном округе и пресечь применение административного ресурса в ходе предвыборной компании.

- Сегодня мы наблюдаем случаи незаконного использования административного ресурса в пользу кандидата от «Гражданской платформы» Рифата Шайхутдинова, - написали кандидаты. - В приказном порядке руководство государственных и частных предприятий всех уровней направляет своих сотрудников на встречи с кандидатом. Тем самым создаются заведомо выгодные условия для одного из участников избирательного процесса, что является прямым нарушением действующего законодательства. На этих встречах присутствуют учителя, медработники, сотрудники муниципалитетов. Из разговоров с ними становится понятно, что посещение таких встреч обязательно, по прямому указанию руководства. Более того, имеются сведения о непосредственном участии в этом процессе руководящего состава администраций ряда районов. Данная информация подтверждается в Дюртюлинском, Илишевском и Краснокамском районах.

Под открытым письмом подписались шесть кандидатов: Денис Мусин, Файруза Латыпова, Ильгам Галин, Сергей Анохин, Сергей Головин, Рамиль Мугалимов, выдвинутые партиями: партия Роста, «Патриоты России», КПРФ, «Справедливая Россия», «Коммунисты России» и «Родина». В этом же округе есть еще кандидат от ЛДПР – Дмитрий Иванов, он под письмом не подписался.

Один из подписавшихся кандидатов Сергей Головин заявил Медиакорсети, что он снялся с предвыборной дистанции 11 сентября:

- В моем заявлении написано, что весь инициативный ресурс работает на одного человека, на Шайхутдинова, что нарушает права остальных кандидатов.

Кандидат Ильгам Галин подтвердил Медиакорсети свою подпись под открытым письмом и объяснил причины появления обращения к главе региона:

- Побудило то, что в Башкирии должен быть кандидатом местный житель, знающий республику, патриот своего края. Нужна справедливость в выборах - равные права , не только на одного кандидата должны работать, на то и выборы.

Сегодня Ильгам Галин рассказал о проявлениях административного давления в ходе выборов:

- Спилили 20 моих баннеров, мой бизнес, пивоварня, сгорела. Угрожают моим наблюдателям, агитаторам. Дошло до того, что я теперь один езжу за рулем, мне позвонили и посоветовали ездить на разных автомашинах, чтобы ничего не случилось. В ряде районов (Бакалинский, Илишевский, Краснокамский) собирают бюджетников на автобусах и везут на встречу к моему оппоненту.

Редакция попросила прокомментировать открытое письмо представителей Рифата Шайхутдинова. И вот мнение юриста Валентина Карелина:

«В этих утверждениях сообщается о нарушении главами администраций ряда районов в пользу кандидата Р.Г. Шайхутдинова. Подписавшиеся граждане заявили об этом, не обратившись за проверкой в прокуратуру. Они не привели каких-либо доказательств, кроме упоминаний неких неназванных «учителей, медработников», из разговоров с которыми якобы об этом «узнали».

О злоупотреблении главами районов в пользу кандидата Р.Г. Шайхутдинова сказали в форме утверждения, как о фактах, имевших место, чем соотнесли Р. Шайхутдинова и незаконно будто бы помогающих ему глав с лицами, совершившими преступление, что не соответствует действительности. Такая информация дана в некорректном виде (никакого административного ресурса ни Р. Шайхутдиновым, ни для него не использовалось), формирующем мнение читателей об Р.Г. Шайхутдинове как о кандидате, нечестно ведущем свою кампанию, а о главах районов – как о коррумпированных чиновниках.

В данном случае мы вам официально сообщаем, что ничего близкого к действительности в этих утверждениях нет, на фактах они не основаны, являются вбросом с целью очернить кандидата накануне дня голосования.

В ближайшее время мы обратимся с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности подписантов – и тех, кто будет замечен в распространении их клеветы».

По словам Ильгама Галина, заявления в прокуратуру по фактам, изложенным в обращении, были поданы.

- Пусть обращаются в суд, - сказал он Медиакорсети.