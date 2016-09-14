КПРФ проведет параллельный подсчет голосов в Башкирии

Разиф АБДУЛЛИН

На выборах в Госдуму коммунисты обещают публиковать результаты голосования в режиме реального времени.

Фото: Разиф Абдуллин

Сегодня представители КПРФ встретились в Уфе с журналистами. Они рассказали о ходе предвыборной компании в стране и в Башкирии.

-Основной удар в ходе этих выборов был нанесен по нашей партии, - заявил секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин. – Тут и различные подметные газеты, и срыв наших баннеров. Но волна нарушений заметно спала, по сравнению с прошлыми выборами. Я проехал около 30 регионов страны, и могу сказать, что основная опасность по нарушениям исходит с мест. Ведь зависимость участковых избирательных комиссий от глав местных администраций колоссальна. И самые грубые нарушения могут возникнуть на избирательных участках.

- В Чишминском районе нашему кандидату в районный Совет пришлось сняться с выборов, - рассказал первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. – Потому что стали давить на него через родственников, у него дочь – учительница, а жена - директор школы. Он держался до какого-то момента, но когда подключили жену, он не выдержал и снялся с выборов.

Юрий Афонин предупредил, что компартия будет бороться с горе руководителями, которые захотят сфальсифицировать результаты голосования.

- Это ведь не просто преступление, а преступление против государственного строя, - считает Юрий Афонин. – Ведь это сравнимо с захватом власти преступным путем, если на выборах проголосовали за одного кандидата, а при подсчете голосов результат изменят в пользу другого. Мы будем реагировать на все нарушения в день выборов очень жестко.

Представитель КПРФ сообщил, что на каждом избирательном участке в Башкирии у них будет от одного до 3-4 наблюдателей, плюс в каждом одномандатном округе (а их шесть) будет работать своя мобильная бригада по контролю за ходом голосования. И коммунисты донесли до центризбиркома, что удаление наблюдателей, повторные протоколы или «зависание системы ГАС-Выборы» - это грубые нарушения. Одним словом, КПРФ настроена на то, чтобы эти выборы прошли прозрачно, а партия не потеряла ни одного голоса, поданного за своих кандидатов.

- В день голосования 18 сентября мы будем вести параллельный подсчет голосов, - сказал Юрий Афонин. – Результаты выборов сразу после подсчета на избирательных участках будут передаваться нашими наблюдателями в колл-центр, и мы будем публиковать их в режиме реального времени в интернете. Так что, пожалуй, о них мы оповестим раньше, чем они появятся в системе ГАС-Выборы. Такой подсчет голосов будет вестись нами в Калининграде, Крыму, Севастополе, Нижегородской области и в Башкирии. Система будет доступна и для журналистов.

- Я уверен, что таким образом мы сохраним реальные результаты выборов, организовав 18-19 сентября паралелльный подсчет голосов, - подытожил лидер башкирских коммунистов Юнир Кутлугужин.