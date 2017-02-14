В Уфе подали иск в суд на действия мэрии в период снегопада

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Сегодня прошло первое заседание.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня в Октябрьском районном суде Уфы прошло первое заседание по иску физлица Айдара Мулланурова (возглавляет судебное агентство «Барристер») к администрации города, сообщает Коммерсантъ-Башкортостан.

По данным издания, господин Муллануров просит суд признать незаконным бездействие мэрии, в результате которого было нарушено конституционное право горожан на окружающую среду с ноября прошлого года по январь текущего. Из-за этого на дорогах возникла колея, снежные заторы, произошло сужение дорожного полотна и перекрытие подходов к пешеходным переходам. В следствие чего, в городе возросло количество ДТП и травм у горожан.

Айдар Муллануров отмечает, что городская администрация не соблюдала ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», «О безопасности дорожного движения», а также городские правила благоустройства.

Сегодня, как сообщает издание, суд уже удовлетворил часть ходатайств Айдара Мулланурова, в том числе получения сведений от снегоплавильного завода о том, сколько снега было туда доставлено в указанный период, а также данных мэрии об объемах вывезенного снега.

Кроме этого, суд запросил данные у республиканского ГИБДД о количестве ДТП в этот период, а у регионального минздрава – людей, получивших травму. Также суд удовлетворил требование истца о запросе сервиса «Яндекс.Карты» о пробках на улицах Уфы. Следующее заседание назначено на 28 февраля.