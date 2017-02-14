В Башкирии отложили рассмотрение закона о ранних браках

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Данный вопрос не был включен в повестку февральского пленарного заседания.

Фото: Кристина Дейнеко

Депутаты Госсобрания Башкирии отложили рассмотрение законопроекта, внесенного Прокурором республики и регламентирующего порядок вступления в брак в виде исключения лиц, не достигших 16 лет. Данный вопрос не был включен в повестку февральского пленарного заседания, сообщает пресс-служба регионального парламента

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев отметил, что на федеральном уровне рассматриваются серьезные изменения семейного законодательства. Корректировке подвергнутся и нормы, затрагивающие порядок вступления в брак.