Под окнами главы Башкирии прошёл пикет в защиту Федерации хоккея

Константин КЛИМОВ

Уфимцы пытаются спасти федерацию хоккея любыми способами.

Сегодня у Белого дома в Уфе прошёл одиночный пикет в защиту федерации хоккея Башкирии, которой приостановили аккредитацию. По словам Максима Семёнова, вышедшего с плакатом к окнам главы региона, из-за скандала вокруг федерации хоккея, его племянник не может играть в хоккей.

- Скоро соревнования, а из-за этого скандала мой семилетний племянник не сможет принять в них участие, - рассказал Семёнов нашему корреспонденту, однако в чём конкретно загвоздка объяснить не смог.

По словам Семёнова, когда он уже собрался уходить домой, мимо проехал кортеж главы региона.

- Машины остановились у входа в Белый дом, пассажир вышел остановился на крыльце и посмотрел в мою сторону. Когда он скрылся за дверями, ко мне подошёл его водитель сфотографировал плакат и расспросил в чем проблема.

Напомним, конфликт между федерацией хоккея Башкирии, работавшей более 15 лет и вновь созданной структурой, полностью дублирующей функции уже существующей организации возник в 2015 году, а в августе 2016 у «старой» федерации приостановили лицензию. Основной причиной приостановки тогда назвали многочисленные жалобы спортивных клубов и нарушения со стороны руководства федерации.

По мнению руководителя «старой» федерации хоккея Александра Николаева, проблемы, возникшие у его организации напрямую связаны с появлением в регионе второй федерации хоккея, интересы которой лоббирует депутат Госсобрания региона Александр Семак.

В конце января в правительстве Башкирии состоялось заседание комиссии по рассмотрению сложившейся ситуации, тогда рабочей группы снова напомнили Николаеву о нарушениях, сообщив так же, что если они не будут устранены в течение 20 дней, то о возврате лицензии не может быть и речи. 20 дневный срок истекает 16 февраля.