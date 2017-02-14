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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Под окнами главы Башкирии прошёл пикет в защиту Федерации хоккея// 14.02.2017
Уфимцы пытаются спасти федерацию хоккея любыми способами.
Сегодня у Белого дома в Уфе прошёл одиночный пикет в защиту федерации хоккея Башкирии, которой приостановили аккредитацию. По словам Максима Семёнова, вышедшего с плакатом к окнам главы региона, из-за скандала вокруг федерации хоккея, его племянник не может играть в хоккей.
По словам Семёнова, когда он уже собрался уходить домой, мимо проехал кортеж главы региона.
Напомним, конфликт между федерацией хоккея Башкирии, работавшей более 15 лет и вновь созданной структурой, полностью дублирующей функции уже существующей организации возник в 2015 году, а в августе 2016 у «старой» федерации приостановили лицензию. Основной причиной приостановки тогда назвали многочисленные жалобы спортивных клубов и нарушения со стороны руководства федерации.
По мнению руководителя «старой» федерации хоккея Александра Николаева, проблемы, возникшие у его организации напрямую связаны с появлением в регионе второй федерации хоккея, интересы которой лоббирует депутат Госсобрания региона Александр Семак.
В конце января в правительстве Башкирии состоялось заседание комиссии по рассмотрению сложившейся ситуации, тогда рабочей группы снова напомнили Николаеву о нарушениях, сообщив так же, что если они не будут устранены в течение 20 дней, то о возврате лицензии не может быть и речи. 20 дневный срок истекает 16 февраля.
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