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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Министр спорта Башкирии прокомментировал ситуацию с Федерацией хоккея республики

Наталья КУЗНЕЦОВА // 14.02.2017
Он выразил уверенность, что конфликт скоро должен разрешиться.

Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

Министр спорта и молодежной политики республики Андрей Иванюта сегодня прокомментировал ситуацию с Федерацией хоккея РБ, которая никак не может добиться продления аккредитации.

- На сегодняшний день идет рассмотрение, было уже несколько совещаний по этому вопросу, - сообщил он Медиакорсети. - Сейчас вся работа, которая должна проводиться Федерацией идет, там, где она не успевает что-то делать, подключается министерство. Все соревнования, которые находятся в календарном плане на год, проводятся среди всех лиг хоккея республики, проблем здесь нет. Есть только одна, что приостановлена аккредитация Федерации, в скором времени это все решится, и продолжится нормальная работа.

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