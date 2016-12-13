Что стоит за бунтом депутатов Кугарчинского района Башкирии

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Депутаты райсовета, уволившие прежнего руководителя региона, выбрали нового главу и спикера

Депутаты Кугарчинского Совета утвердили нового главу района, им стал 46-летний Гайса Янбаев - более компромиссная и устраивающая все политические силы кандидатура. Последние годы он возглавлял крупнейшее сельхозпредприятие района ГУСП «Тавакан». Единодушному одобрению и торжественным речам о «богатом управленческом опыте» и «человеческих качествах» во время утверждения Янбаева, предшествовал громкий скандал, вмешиваться в который пришлось администрации главы республики.

Депутаты уволили главу района дважды

Конфликт начался еще в начале октября. Сразу после избрания новый состав депутатского корпуса отказался назначать исполняющим обязанности до проведения конкурса действующего главу Фарита Мусина, возглавлявшего район еще с 2008 года. Кадровая чехарда продолжалась около месяца - Мусина сначала экстренно восстановили в правах, но в качестве и.о, а в начале ноября снова отправили в отставку. Это решение Фарит Мусин обжаловал в суде. Чиновник и его представитель доказали, что Мусина не имели права увольнять, пока тот находился на больничном. Представитель прокуратуры и ответчика с этими доводами согласились, и Мусина снова восстановили в должности.

Конкурс на замещение вакантной должности назначили на 12 декабря.

Ситуацию на контроль взяла администрация главы Башкирии. Конкурсную комиссию возглавил вице-премьер Евгений Гурьев.

В разгар политической кампании свой пост был вынужден покинуть председатель райсовета, предприниматель Мансур Абсалямов - в отношении него завели уголовное дело за мошенничество. Как сообщает прокуратура республики, его компания «Энергостройпроект» приобрела у муниципалитета за 1 млн здание сельского клуба, затем, якобы используя свои полномочия, спикер изменил правовой статус здания на жилой дом. После этого компания отремонтировала здание «с грубейшими нарушениями правил и норм» и продала обратно муниципалитету уже за 6 млн. Его место занял Гайса Янбаев.

Заявки на участие в конкурсе подали 11 человек, в том числе и уже дважды бывший глава Фарит Мусин. Первый этап - экзамен на знание законодательства из них прошли только трое: Гайса Янбаев, управделами администрации Александр Зиновьев и предприниматель Айрат Булгаиров. После собеседования о перспективах развития района кандидатов осталось двое: Янбаев и Зиновьев.

В спикеры Совета прошел «бунтарь».

В этот раз голосование прошло гладко и без неожиданностей: сразу несколько депутатов попросили слово и с трибуны высказывали слова поддержки господину Янбаеву и желание «вернуть в район стабильность».

Сразу после того, как его единогласно выбрали новым главой района (до голосования за второго кандидата дело не дошло), Гайса Гильмитдинович подписал заблаговременно подготовленное заявление о сложении спикерских и депутатских полномочий.

Оставалась сущая формальность - выбрать нового спикера райсовета. Свою кандидатуру предложил зампредседателя Совета Олег Назаров, который формально после сложения полномочий Янбаевым был и.о. спикера и провел существенную часть заседания. Однако неожиданно для всех свою кандидатуру на пост председателя Кугарчинского райсовета выставил Айрат Булгаиров, претендовавший и на пост главы района.

Голосовать пришлось дважды: после первой попытки ни один из кандидатов не набрал необходимые для принятия решения 10 голосов. Уходить на положенный регламентом между голосованиями перерыв депутаты отказались, и со второй попытки абсолютное большинство досталось альтернативному кандидату Булгаирову.

«Обычные политические споры»

Опрошенные нами сотрудники администрации, депутаты и знакомые с ситуацией чиновники объясняют демарш избранников переделом зон влияния. Абсолютное большинство депутатов, занявших свои кресла после выборов нового состава совета Кугарчинского района, как можно прочитать в их официальных биографиях, связаны со строительным бизнесом. Инициатором «бунта» называют одного из высокопоставленных чиновников администрации, в том числе курирующих в районе строительство, то бишь заместителя главы Кугарчинского района.

Это была борьба элит и никакими заявлениями о защите интересов жителей района их уже не прикрыть, считают и сами участники конфликта.

- Честно скажу: просто определенные люди хотели захватить власть. Вопрос не в том, был бы спикером Булгаиров или нет, за ними стоят определенные люди, - откровенно поделился после заседания новый глава района Гайса Янбаев. Он также заявил, что давно знает Айрата Равиловича и они сработаются. Напомним, что по действующему законодательству глава района подотчетен райсовету, а не наоборот.

О том, что вся эта ситуация - всего лишь борьба элит подтвердил и сам Айрат Булгаиров.