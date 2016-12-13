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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Что стоит за бунтом депутатов Кугарчинского района Башкирии

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 13.12.2016
Депутаты райсовета, уволившие прежнего руководителя региона, выбрали нового главу и спикера

Депутаты Кугарчинского Совета утвердили нового главу района, им стал 46-летний Гайса Янбаев - более компромиссная и устраивающая все политические силы кандидатура. Последние годы он  возглавлял крупнейшее сельхозпредприятие района ГУСП «Тавакан».  Единодушному одобрению и торжественным речам о «богатом управленческом опыте» и «человеческих качествах» во время утверждения Янбаева, предшествовал громкий скандал, вмешиваться в который пришлось администрации главы республики. 

Депутаты уволили главу района дважды

Конфликт начался еще в начале октября. Сразу после избрания новый состав депутатского корпуса отказался назначать исполняющим обязанности до проведения конкурса действующего главу Фарита Мусина, возглавлявшего район еще с 2008 года. Кадровая чехарда продолжалась около месяца - Мусина сначала экстренно восстановили в правах, но в качестве и.о, а в начале ноября снова отправили в отставку. Это решение Фарит Мусин обжаловал в суде. Чиновник и его представитель доказали, что Мусина не имели права увольнять, пока тот находился на больничном. Представитель прокуратуры и ответчика с этими доводами согласились, и Мусина снова восстановили в должности. 

Конкурс на замещение вакантной должности назначили на 12 декабря.

Ситуацию на контроль взяла администрация главы Башкирии. Конкурсную комиссию возглавил вице-премьер Евгений Гурьев. 

В разгар политической кампании свой пост был вынужден покинуть председатель райсовета, предприниматель Мансур Абсалямов - в отношении него завели уголовное дело за мошенничество. Как сообщает прокуратура республики, его компания «Энергостройпроект» приобрела у муниципалитета за 1 млн здание сельского клуба, затем, якобы используя свои полномочия, спикер изменил правовой статус здания на жилой дом. После этого компания отремонтировала здание «с грубейшими нарушениями правил и норм» и продала обратно муниципалитету уже за 6 млн. Его место занял Гайса Янбаев. 

Заявки на участие в конкурсе подали 11 человек, в том числе и уже дважды бывший глава Фарит Мусин. Первый этап - экзамен на знание законодательства из них прошли только трое: Гайса Янбаев, управделами администрации Александр Зиновьев и предприниматель Айрат Булгаиров. После собеседования о перспективах развития района кандидатов осталось двое: Янбаев и Зиновьев. 

В спикеры Совета прошел «бунтарь».

В этот раз голосование прошло гладко и без неожиданностей: сразу несколько депутатов попросили слово и с трибуны высказывали слова поддержки господину Янбаеву и желание «вернуть в район стабильность». 

Сразу после того, как его единогласно выбрали новым главой района (до голосования за второго кандидата дело не дошло), Гайса Гильмитдинович подписал заблаговременно подготовленное заявление о сложении спикерских и депутатских полномочий. 

Оставалась сущая формальность - выбрать нового спикера райсовета. Свою кандидатуру предложил зампредседателя Совета Олег Назаров, который формально после сложения полномочий Янбаевым был и.о. спикера и провел существенную часть заседания. Однако  неожиданно для всех свою кандидатуру на пост председателя Кугарчинского райсовета выставил Айрат Булгаиров, претендовавший и на пост главы района. 

Голосовать пришлось дважды: после первой попытки ни один из кандидатов не набрал необходимые для принятия решения 10 голосов. Уходить на положенный регламентом между голосованиями перерыв депутаты отказались,  и со второй попытки абсолютное большинство досталось альтернативному кандидату Булгаирову. 

«Обычные политические споры»

Опрошенные нами сотрудники администрации, депутаты и знакомые с ситуацией чиновники объясняют демарш избранников переделом зон влияния. Абсолютное большинство депутатов, занявших свои кресла после выборов нового состава совета Кугарчинского района, как можно прочитать в их официальных биографиях, связаны со строительным бизнесом.  Инициатором «бунта» называют одного из высокопоставленных чиновников администрации, в том числе курирующих в районе строительство, то бишь заместителя главы Кугарчинского района.

Это была борьба элит и никакими заявлениями о защите интересов жителей района их уже не прикрыть, считают и сами участники конфликта.  

- Честно скажу: просто определенные люди хотели захватить власть. Вопрос не в том, был бы спикером Булгаиров или нет, за ними стоят определенные люди, - откровенно поделился после заседания новый глава района Гайса Янбаев. Он также заявил, что давно знает Айрата Равиловича и они сработаются. Напомним, что по действующему законодательству глава района подотчетен райсовету, а не наоборот. 

О том, что вся эта ситуация - всего лишь борьба элит подтвердил и сам Айрат Булгаиров. 

- Спор был скорее даже не конфликт, а обычные споры. Не экономические, а политические. Были разные мнения, поэтому постарались избрать того кандидата, который бы устраивал всех. Предыдущий глава в целом нас всех устраивал но были моменты,  из-за которых сегодняшние события и произошли, - рассказал он. 

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