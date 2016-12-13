Игра от имени «народа»

Рустэм БАШКИРЦЕВ

В Уфе прошел так называемый «съезд башкирского народа».

10 декабря в Уфе прошло мероприятие, которое незарегистрированная общественная организация «Башкорт» назвала съездом башкирского народа. Жители Уфы стали свидетелями того, как прикрываясь лозунгами спасения нации и возрождения отдельного народа, некоторые пытаются направить молодую энергию, ум и талант башкирских парней и девушек на обслуживание своих личных амбиций, на удовлетворение подсознательной ницшевской «воли к власти».

Как любой театр начинается с вешалки, так и спектакль под названием «Съезд башкирского народа» начался с гардероба. С гардероба известного многим уфимским любителям поплавать оздоровительного комплекса «Юность». Девочка, лет пяти-шести, приехавшая субботним вечером вместе с мамой в бассейн, видимо была удивлена несколькими десятков людей с мрачными, серьезными лицами и спросила: «Мама, эти дяденьки тоже идут купаться, а нам останутся дорожки?».

От такого столпотворения, шума, гама, от мужчин, куривших чуть ли не у гардероба, в шоке были не только отдыхающие детки и мамочки, но и сама администрация бассейна. «Девушка! Шустрей, давай!» - с грозным видом рычал на девушку-гардеробщицу один из приехавших на собрание. Другие веселым хохотом поддержали «крутого» земляка, который не боится «устанавливать порядки на своей родной земле» и запросто может приструнить любого.

На собрании не присутствовало известных башкир – предпринимателей, писателей, журналистов, в общем, людей дела.

Было много речей и красивых лозунгов. Но все время в зале витал некий дух 90-х, когда такие же юнцы из деревень требовали суверенитета и независимости от России. И лишь обилие «айфонов» и «айпадов» в руках молодых и не очень мужчин и женщин, возвращало к реальности и пониманию, что на дворе вовсе не конец XX века, не эпоха развала страны, а 2016 год. Страна наша уже давно живет совсем в других условиях, очень даже неплохо обороняясь от «оранжевой чумы», насаждаемой западными партнерами.

Собравшиеся были едины во мнении, что республикообразующий народ начал жить плохо. И даже называлась конкретная дата, с которой состояние башкирского народа, якобы, резко ухудшилось – июнь 2010 года. То есть, до мая и середины июня 2010 года республикообразующий народ жил как в раю!?

Организаторы съезда немало сделали, чтобы перевернуть все с ног на голову и обвинить действующую власть в распродаже собственности, оптимизации школ и т.д.

Все же иногда на трибуну выходили обычные трудяги, сельчане и начинали говорить, что, к примеру, есть программа развития родного села, построения фермы и развития малого бизнеса в родной деревне, а для успеха не хватает квалифицированных экономистов, юристов. Они искренне утверждали, что с помощью мылтык (с башкирского винтовка, ружье, оружие – пер. ред.) сегодня невозможно добиться успеха, а нужно подключать интеллект, знания, опыт. Они приглашали молодых специалистов приехать возрождать село. Но на предложения взять в руки судьбу конкретного села, конкретного хозяйства и начать менять жизнь к лучшему никто не отзывался.

- Мне одному кажется, что подобные общественные организации лишь дискредитируют башкирский народ? - возмутится позже на своей странице в сетях аспирант факультета политологии МГУ Ильмир Аглиуллин. - Толку от них мало - в сухом остатке они ничего полезного за собой не оставляют. Более того, их деятельность приводит к двум для башкирского народа неприятным последствиям. Во-первых, их действия «мажут грязью» наши образы и символы, происходит узурпация этих символов национализмом. Во-вторых, на карандаш силовиков попадают наши башкирские ребята, в основной массе это политически неподкованная сельская молодежь, на патриотических чувствах, которых играют безответственные общественники.

С Ильмиром солидарен руководитель «Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге" Азат Бадранов:

- Думаю ребята могли бы реализовать свою энергию и молодость куда продуктивно для себя, своей семье и своего народа, - пишет он. - Между национализмом и национальным/этническим самосознанием очень тонкая грань, которая рушится при отсутствии должных знаний и кругозора. Иными словами большинство молодых затягиваются в маргинальные группы либо по объективной глупости, либо по незнанию и неопытности.

Совсем уже некрасивая история случилась в конце мероприятия, когда несколько крепких парней накинулась на известного певца и общественного деятеля Рината Баимова, высказавшего свое мнение об этом собрании.

В чем была суть мероприятия под громким названием «съезд башкирского народа» для приехавших, в надежде услышать что-то новое, конструктивное, полезное, так и осталось тайной. Приехать только ради того, чтобы услышать «двадцатилетней выдержки» стенания об ущемлении народа?

Может пора уже остановиться, перестать жить прошлым и использовать историю для разжигания никому не нужных страстей? Тем более в истории республики гораздо больше позитивных примеров, когда все наши народы созидали, работали рука об руку (как делают это и сейчас) или защищали нашу общую Родину, не разделяя друг друга по крови, национальности, вероисповеданию. Здесь очень важно, чтобы свое веское слово сказала общественность. Понятно, что подавляющее большинство народа избегает обсуждения проблем национализма. Она живет своей жизнью, трудится, заботится о родных и близких. Однако нельзя давать воли пещерным националистам для навязывания своих негативных сценариев. Их голос слаб, и может быть воспринимается как некая экзотика. Тем не менее, как видно, из материалов «башкирского съезда», часть молодежи клюет на слова и посулы националистов.