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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии глава района отдал в аренду нефтяникам землю граждан

Наталья КУЗНЕЦОВА // 13.12.2016
Прокуратура внесла в его адрес представление.

Прокуратура Башкирии провела проверку в Краснокамском районе и подтвердила факты, о которых ранее сообщала «Медиакорсеть». По словам руководителя местного СПК «Агидель-Агро», глава района подделал документы, в результате которого один из объектов сельхозкооператива просто «исчез». Как заявлял руководитель СПК, это было сделано для того, чтобы освободить участок для нефтяников.

Прокуратура в ответ на жалобу председателя СПК установила, что глава местной администрации действительно совершал неправомерные действия. В частности, он выдал в аренду «Башнефти» участки, которые находятся в общедолевой собственности граждан. В частности, один из участков площадью 106,8 квадратных метров, был сдан в аренду в 2013 году для обустройства Арланского нефтяного месторождения. Аналогичным образом были оформлены еще два участка, находящиеся в общедолевой собственноси

- По факту выявленных нарушений прокуратурой Краснокамского района в адрес главы администрации внесено представление, которое находится на рассмотрении, - говорится в ответе надзорного ведомства. – Кроме того, для дачи правовой оценки действий должностных лиц администрации копия обращения и материалы проверки направлены в Нефтекамский МСО СК РФ п РБ.

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