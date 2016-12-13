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13 декабря, вторник
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
На заседание Госсобрания пригласили представителей всех партий// 13.12.2016
Заключительное в этом году пленарное заседание парламента Башкирии состоится 22 декабря
Фото: пресс-службы Госсобрания РБ
Вчера на заседание президиума Госсобрания была определена дата заключительного в 2016 году пленарного заседания парламента республики. Оно состоится 22 декабря, сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии. В повестку заседания вошло около 50 вопросов. 27 из них связаны с проектами республиканских законов, восемь – проекты федеральных законов. Планируется, что будет определена примерная программа законопроектной работы на весеннюю сессию 2017 года.
Константин Толкачев сообщил, что на заседание планируется пригласить представителей политических партий, не представленных в парламенте региона.
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