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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Жилой комплекс «Уфимский кремль» заливает отходами канализации// 13.10.2016
Люди вынуждены постоянно терпеть неприятные запахи.
Жители и арендаторы дома в Уфе на ул. Коммунистической, 82 обратились в администрацию города с жалобой. Их возмущает, что застройщик – компания «Селена» - три года не решает проблемы с канализацией. Дом заливает отходами с ужасным сероводородным запахом, люди жалуются, но ничего не меняется.
- Канализация сливается в яму, в которой стоят насосы, которые качают стоки со нашего дома наверх в центральную канализацию, - пишут жители дома в жалобе. - Но эти насосы работают раз от раза. Нас постоянно затапливает стоками. По всему дому ужасные сероводородные запахи. Цокольные помещения, где сделана дорогущая отделка на десятки миллионов, плавает в говне по колено.
Управляющая компания, по словам жителей, решить проблему не может, ссылаясь на застройщика.
- «Селена» говорит, что решить вопрос могут, но через месяц, когда руководство выпишет денег на новые насосы. И так уже три года! – возмущаются граждане. - В последнее время стали вводиться следующие дома в экспуатацию из нашего жилого комплекса, которые тоже подключили к нашему канализационному колодцу, и теперь проблема стала еще актуальнее. Теперь даже по улицам текут стоки из колодцев.
Люди много раз обращались в жилстройинспекцию, в администрацию города и в прокуратуру, но проблема не решается.
- Советуют обращаться в суд, - поясняют жители. - А какой может быть суд?!!! Ведь мы тут живем и нам сейчас решать проблему! За свои деньги вызываем водоконал (МУП «Уфаводоканал» - прим.ред.) чистить все это. Один вызов стоит 10 тысяч рублей.
Получить комментарии застройщика не удалось. Телефоны, указанные в справочниках, не отвечали.
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