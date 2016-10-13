Единороссы Башкирии еще не определили замену Михаилу Бугере в парламенте

Разиф АБДУЛЛИН

Михаил Бугера освободил депутатское кресло в Госсобрании республики.

Фото: Кристина Дейнеко

Как сообщили Медиакорсети в региональном отделении партии «Единая Россия», здесь пока не определились с тем, кто именно займет освободившееся в башкирском парламенте место. Михаил Бугера после отказа главы Башкирии Рустэма Хамитова от депутатского мандата в Госдуме досрочно сложил свои депутатские полномочия в Госсобрании Башкирии и стал депутатом российского парламента.

Теперь единороссы должны определиться с тем, кто именно займет его место в Госсобрании. Заминка связана с кадровым вопросом в руководстве регионального отделения партии. Напомним, прежний руководитель исполкома БРОО «Единая Россия» Рамзил Ишсарин также получил депутатский мандат в Госдуме. Его преемник пока не получил официального утверждения.