Фонд «Урал» подал в суд на Духовное управление мусульман

Наталья КУЗНЕЦОВА

Благотворитель требует вернуть деньги, выделенные на Соборную мечеть.

В арбитражном суде Башкирии начался процесс по двум искам благотворительного фонда "Урал" к Духовному управлению мусульман республики. Фонд требует вернуть 65 миллионов рублей пожертвований и расторгнуть договор о благотворительной помощи. Вчера состоялось заседание по первому иску, сегодня – по второму. Со стороны фонда поступило ходатайство об объединении их в одно производство.

— Деньги, которые мы требуем вернуть, были выделены фондом на строительство мечети, - пояснил юрист БФ «Урал» Ильшат Гимадрисламов. – 56,8 миллиона рублей из этой суммы были выделены непосредственно на строительство, оставшаяся часть – это проценты за пользование чужими денежными средствами. Деньги были потрачены не по назначению. Вместо того, чтобы потратить эти деньги на мечеть, ДУМ РБ приобрел на них у города право на развитие застроенной территории под проект «Муслим-сити».

Гимадрисламов подчеркнул, что БФ "Урал" намерен завершить строительство Соборной мечети. Однако в данный момент это невозможно.

— Никаких предложений от застройщика (компания Алтын-курай – учредители руководители ДУМ РБ) в фонд не поступало, - сообщил Гимадрисламов. – ДУМ несколько раз писал письма, но суть их в том, что они не согласны идти на наши условия и настаивают на реализации проекта “Муслим-сити”. Если ДУМ РБ согласится исполнить решение Попечительского совета по строительству мечети, то фонд намерен возобновить финансирование.