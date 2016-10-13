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13 октября, четверг
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии отказались отменить транспортный налог для многодетных семей// 13.10.2016
Депутаты Госсобрания считают, что эта норма откроет путь злоупотреблениям.
Фото: Кристина Дейнеко
Сегодня на заседании комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике Госсобрания Башкирии был рассмотрен законопроект, которым предлагалось освободить многодетные семьи республики от уплаты транспортного налога.
Автором законодательной инициативы выступил депутат Рамиль Бигнов. Однако после обсуждения члены комитета не поддержали своего коллегу, отметив, что в республике многодетные семьи пользуются хорошей государственной поддержкой и введение данной нормы откроет путь различным злоупотреблениям.
При этом, как считает депутат Госсобрания, надо учитывать фактор падения рождаемости. В 2015 году детей в республике родилось меньше на 3%, по итогам 2016 года,по словам депутата, будет наблюдаться такая же картина.
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В Башкирии отказались отменить транспортный налог для многодетных семей
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