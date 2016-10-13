В Башкирии отказались отменить транспортный налог для многодетных семей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Депутаты Госсобрания считают, что эта норма откроет путь злоупотреблениям.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня на заседании комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике Госсобрания Башкирии был рассмотрен законопроект, которым предлагалось освободить многодетные семьи республики от уплаты транспортного налога.

Автором законодательной инициативы выступил депутат Рамиль Бигнов. Однако после обсуждения члены комитета не поддержали своего коллегу, отметив, что в республике многодетные семьи пользуются хорошей государственной поддержкой и введение данной нормы откроет путь различным злоупотреблениям.

- Я не согласен со своими коллегами, которые говорят, что многодетные семьи и так имеют много льгот. В Башкирии проживает около 45 тысяч многодетных семей, из них половина относится к категории нуждающихся по сумме своих доходов. Но даже из той половины, которая относится к формально не нуждающимся, только 5 % можно считать обеспеченными. Остальные 95% многодетных семей республики сводят концы с концами, - сказал в телефонном разговоре с Медиакорсетью автор законопроекта депутат Рамиль Бигнов. – Цена законопроекта – всего 25 миллионов рублей, сумма для бюджета региона не столь значительная. Тем более такой закон уже принят и действует в 50 регионах страны, но только не в Башкирии.

При этом, как считает депутат Госсобрания, надо учитывать фактор падения рождаемости. В 2015 году детей в республике родилось меньше на 3%, по итогам 2016 года,по словам депутата, будет наблюдаться такая же картина.