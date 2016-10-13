|
13 октября, четверг
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В парламенте Башкирии произойдет замена депутата// 13.10.2016
Михаил Бугера досрочно сложил свои полномочия депутата Госсобрания.
Фото: Кристина Дейнеко
Депутат Госсобрания Курултая, заместитель председателя комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию Михаил Бугера досрочно сложил свои полномочия. Постановление об этом подписал 10 октября Константин Толкачев. Сегодня его опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации РБ.
Сам Михаил Бугера стал депутатом Госдумы России. Это стало возможным после того, как глава Башкирии Рустэм Хамитов, возглавлявший региональный список «Единой России», отказался от своего мандата.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
13.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В «Башнефти» утвердили новый состав правления
13.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Жительница Сипайлово просит отловить бродячих собак
13.10.2016 // МОЛНИЯ
Вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин стал президентом «Башнефти»
13.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В МВД Башкирии завершили проверку по факту самоубийства следователя
13.10.2016 // ПЕРСОНА
Оставит ли «Роснефть» социальные проекты «Башнефти»?
13.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Башкирский депутат устроил крупную аварию на трассе
5-Я КОЛОНКА
Публицист Шамиль Валеев - о празднике 11 октября.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте