В парламенте Башкирии произойдет замена депутата

Ольга КОРЗИК

Михаил Бугера досрочно сложил свои полномочия депутата Госсобрания.

Фото: Кристина Дейнеко

Депутат Госсобрания Курултая, заместитель председателя комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию Михаил Бугера досрочно сложил свои полномочия. Постановление об этом подписал 10 октября Константин Толкачев. Сегодня его опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Сам Михаил Бугера стал депутатом Госдумы России. Это стало возможным после того, как глава Башкирии Рустэм Хамитов, возглавлявший региональный список «Единой России», отказался от своего мандата.