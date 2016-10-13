13 октября, четверг
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В парламенте Башкирии произойдет замена депутата

Ольга КОРЗИК // 13.10.2016
Михаил Бугера досрочно сложил свои полномочия депутата Госсобрания.

Фото: Кристина Дейнеко

Депутат Госсобрания Курултая, заместитель председателя комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию Михаил Бугера досрочно сложил свои полномочия. Постановление об этом подписал 10 октября Константин Толкачев. Сегодня его опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Сам Михаил Бугера стал депутатом Госдумы России. Это стало возможным после того, как глава Башкирии Рустэм Хамитов, возглавлявший региональный список «Единой России», отказался от своего мандата. 

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