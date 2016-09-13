В Башкирии сельчане обратились в прокуратуру после захвата кооператива

Наталья КУЗНЕЦОВА

Они выбрали нового председателя, но по документам руководителем стал другой человек.

Фото: Вконтакте

Жители села Шушнур Краснокамского района Башкирии обратились с жалобой в местную прокуратуру. Избранный ими в августе председатель СПК «1 мая» так и не смог вступить в новую должность. Более того – по документам руководителем стал другой человек, и сейчас он управляет кооперативом. Сельчане требуют проведения незамедлительной проверки с последующем возбуждением уголовного дела.

Нового председателя Зайката Лукманова члены сельхозкооператива выбрали после конфликта с предыдущим руководством, 60-летнем Гумаром Гиниятовым. По словам сельчан, он передал сельхозтехнику в соседнюю деревню Нижняя Татья частной фирме «Агро-Мен». Одновременно работникам СПК и владельцам паев перестали платить деньги. Собрание, на котором было принято решение о смене руководителя, состоялось 13 августа, однако Лукманов к своим новым обязанностям так и не преступил.

- Неизвестно как, но документы все оказались оформлены на Ильгизара Муллакаева, того самого человека, которого Гиниятов хотел поставить вместо себя, - рассказал «Медиакорсети» Зайкат Лукманов. – Муллакаев подал документы в ИФНС № 39, и его оформили как председателя. Это чистой воды фальсификация, ведь на общем собрании было принято совсем другое решение. Муллакаев на основаниии этих документов начал управлять СПК. Весь урожай они собрали, и весь его увезли в «Агро-Мен», мы остались ни с чем.

Члены сельхохкооператива требуют проведения немедленной проверки. Они считают, что Муллакаева необходимо привлечь к уголовной ответственности за фальсификацию регистрационных документов и решения общего собрания челнов СПК. Изменения, внесенные в ЕГРЮЛ, они требуют отменить.

- Людей, для проведения своего законного собрания 11 сентября, не впустили даже в их собственный клуб, - утверждают очевидцы в социальной сети Вконтакте. - Людям пришлось провести собрание на улице и утвердить ряд решений.