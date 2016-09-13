Указ № 600: Башкирия в числе лидеров по исполнению

Константин КЛИМОВ

По итогам августа Башкортостан вышел на лидирующие позиции по выполнению майских указов президента.

Фото: http://archive.government.ru/

Несмотря на периодические жалобы жителей региона на ситуацию в сфере ЖКХ, Башкортостан занимает лидирующие позиции в рейтингах по исполнению «майских указов» президента. Новый рейтинг, составленный на основании публикаций СМИ в прошлом месяце, возносит Башкирию на третью строчку по исполнению указа № 600 («О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»). Обогнать республику смогли только Чечня и Татарстан, от последнего Башкирию отделяет всего несколько баллов.

По мнению экспертов компании «Медиалогия», составивших рейтинг, руководство региона неплохо справляется и с указом № 601 («Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»). По их мнению, основной заслугой местной власти стало открытие на всей территории Башкирии МФЦ (многофункциональные центры), значительно упрощающих для населения получение госуслуг. Напомним, месяц назад глава региона Рустем Хамитов на встрече с Владимиром Путиным заявил, что «сеть МФЦ охватывает 98% населения республики». Именно этот факт возвысил регион на 2 строчку турнирной таблицы, обогнать Башкирию смогли лишь соседи из Свердловской области.