Рустэм БАШКИРЦЕВ

Эксперты помещают республику в число замеченных в перегибании административной палки на выборах.

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Эксперты фонда Петербургская политика считают, что отказ федерального центра от диктовки регионам сценария проведения выборов в думской кампании привел к тому, что в каждом субъекте поступили по-своему. Башкортостан, судя по тревожным данным, поступающим из штабов партий, и кандидатов, пойдет по привычному пути административного давления.

Примеры этого ИА "Медиакорсеть" неоднократно публиковала: снятие агитационных материалов неугодных партий и кандидатов, давление на агитаторов и местных активистов конкурентов партии власти, и другие архаичные проявления политической борьбы - быт и проза башкирской политики 2016 года.



В аналитическом докладе фонда "Петербургская политика" подчеркивается, что персональная ответственность за справедливые выборы лежит непосредственно на главах субъектов РФ: "Риском для губернаторов остается накопление противоречий вокруг моделей обеспечения конкурентности выборов с федеральным Центром, уже побудившее Центризбирком пообещать направить в прокуратуру все жалобы на использование административного ресурса". И тревожные звоночки из регионов уже побудили ЦИК РФ взять на особый контроль Башкирию в числе других регионов, подавляющх административной машиной конкуренцию на выборах 2016 года: "в зону риска попали Башкортостан, Бурятия, Карчаево-Черкесия, Марий Эл, Якутия, Алтайский и Краснодарский края, Брянская, Курская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская области", подчеркивается в докладе.