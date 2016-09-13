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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Петербургская политика: "Башкортостан попал в зону риска"// 13.09.2016
Эксперты помещают республику в число замеченных в перегибании административной палки на выборах.
Фото: Фокус
Эксперты фонда Петербургская политика считают, что отказ федерального центра от диктовки регионам сценария проведения выборов в думской кампании привел к тому, что в каждом субъекте поступили по-своему. Башкортостан, судя по тревожным данным, поступающим из штабов партий, и кандидатов, пойдет по привычному пути административного давления.
Примеры этого ИА "Медиакорсеть" неоднократно публиковала: снятие агитационных материалов неугодных партий и кандидатов, давление на агитаторов и местных активистов конкурентов партии власти, и другие архаичные проявления политической борьбы - быт и проза башкирской политики 2016 года.
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