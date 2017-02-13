Петицию Владимиру Путину о защите башкирского хоккея поддержало более 100 человек

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Скандал вокруг Федерации хоккея Башкортостана получил свое продолжение.

На популярном ресурсе www.сhange.org неделю назад появилась петиция родителей детей, занимающихся хоккеем, как в СДЮШОР ХК «Салават Юлаев», так и в обычных любительских командах республики. Кроме того, ее подписали хоккеисты, принимающие участие в любительских турнирах. Петиция адресована Владимиру Путину. В частности, подписанты просят обратить внимание на вопиющую ситуацию, сложившуюся вокруг Федерации хоккея Башкортостана, которую пытаются уничтожить руками Министерства молодежной политики и спорта региона, под давлением сил извне. В петиции сообщается, что делается это с помощью известного в прошлом хоккеиста, а ныне депутата Курултая Собрания РБ Александра Семака, создавшего два года назад альтернативную организацию – «Объединенную Федерацию хоккея РБ», а помогают ему реализовать задуманное – чиновники из Правительства Башкортостана. Петицию поддержали более ста человек.

Напомним, ранее состоялись две комиссии по вопросам приостановки аккредитации Федерации хоккея РБ на специальном заседании Минспорта. Это ведомство рекомендовало устранить нарушения, основываясь на жалобах различных команд и отдельных лиц, с которыми предварительно вел «правильные» беседы господин Семак. Руководитель Федерации хоккея РБ Александр Николаев оспаривает решение Минспорта, каждый раз предоставляя документы об устранении вменяемых Федерации хоккея РБ нарушений, предпочитая называть их претензиями. Согласно итогового протокола второй комиссии, Минспорт снова рекомендовал устранить новые нарушения до 16 февраля сего года. После их изучения будет принято окончательное решение: либо приостановить аккредитацию, либо ее возобновить, чтобы Федерации хоккея РБ могла заняться привычной деятельностью по развитию и популяризации хоккея в регионе, чем до сей поры и занималась.

Председатель Федерации хоккея РБ Александр Николаев так отреагировал на появившуюся петицию:

- Я весьма благодарен родителям детей, а также более взрослым хоккеистам, которые написали это обращение в поддержку Федерации. Надеюсь, Президент нашей страны, сам, кстати, играющий в хоккей, обратит свое внимание на сложившуюся проблему. Раскол в башкирском хоккее есть и этому нужно положить конец. Также хочу сказать тем чиновникам, которые решили уничтожить Федерацию хоккея Башкортостан: остановитесь, не делайте этого! Дайте возможность восстановить аккредитацию! Руководствуйтесь собственным разумом, а не слушая чьи-то приказы сверху!

Недавно в Арбитражном суде Башкортостана было рассмотрено обращение Федерации хоккея РБ по поводу приостановки аккредитации на официальную деятельность. Там делу давать ход не стали, не найдя «экономических» споров. Тогда Александр Николаев обратился с апелляцией в Арбитражный суд города Челябинска, где ее рассмотрят в ближайшее время.

- Я уверен, что аккредитацию Федерации хоккея Башкортостана восстановят, - говорит Николаев. - Пусть даже через суд. 15 лет наша организация работала успешно и вдруг ее признают не состоявшейся. Есть множество благодарственных писем, позитивных отзывов от простых людей и болельщиков. Ежегодно мы проводили Чемпионаты и кубки среди взрослых любительских команд, создали Детскую и Юношескую хоккейные лиги. А сейчас это все присвоено, прибрано к рукам какой-то «Объединенной Федерацией хоккея» во главе с Александром Семаком. Считаю и считал это полным беспределом, с которым нужно поскорее закончить. И я этого добьюсь.

Также Александр Николаев надеется на разумные решения и понимание ситуации руководства Башкортостана, в частности, главы региона Рустэма Хамитова. Ведь кому нужны скандалы в главном виде спорта республики?