Выплата 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка - PR-акция: Рустем Шайахметов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Председатель Содружества многодетных семей Башкортостана считает, что предложенная Хамитовым мера поддержки не окажет существенного влияния на демографию республики

10 февраля в Доме Правительства республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам демографии и повышения рождаемости в регионе. На котором было озвучено, что падение рождаемости в Башкортостане более чем в 2 раза превышает общероссийский. Глава республики заявил, что в целях преодоления спада рождаемости в ближайшее время будет подписан указ о единовременных социальных выплатах молодым семьям в размере 300 тысяч рублей, начиная с этого года на улучшение жилищных условий при рождении ребенка. Также было объявлено о создании межведомственной рабочей группы по вопросам демографии и повышению рождаемости в республике.

Об особенностях демографического развития в республике, проблемах повышения рождаемости рассказал Председатель РОО «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов:

- Как вы оцениваете предпринимаемые шаги по улучшению демографической ситуации?

Создание межведомственной рабочей группы по вопросам демографии и повышению рождаемости является шагом в правильном направлении. «Содружество многодетных семей Башкортостана» еще год назад выходило с подобным предложением к Главе Республики Башкортостан, с аналогичным предложением к Главе обращалась и фракция КПРФ, но тогда мы не были услышаны. Надеюсь, что группа сумеет подготовить эффективные меры по стимулированию рождаемости.

Вот только порядок создания группы порождает сомнения. В состав группы не включили общественных активистов, ученых-демографов, в частности специалистов Башстата. Я не думаю, что начальник управления инвестиционной деятельности минэкономразвития, или заместитель министра по промышленной и инновационной политики обладают необходимыми познаниями в демографии. Надо учитывать, что в группу вошли, чиновники, которые ответственны за демографический спад, которые еще вчера утверждали, что ухудшение демографической ситуации в республике – это закономерный процесс и ничего нельзя изменить, при этом бодро рапортовали об успехах сокращения государственной поддержки семей. Формальный подход к организации межведомственной рабочей группы создает ощущение, что подготовленные ею предложения могут оказаться формальными, не создающими стимулы у наших жителей к рождению детей.

И потом, как я понял вневедомственная группа создана для разработки проекта плана повышения рождаемости на 2017-2020 годы. А дальше? Проблемы демографического развития требуют системного подхода и постоянной работы. Я считаю, что необходимо создание координирующего органа по демографическому развитию при Главе Республики Башкортостан, который бы анализировал состояние и проблемы в указанной сфере, предлагал меры по совершенствованию правовых, организационных, финансово-экономических механизмов в целях создания благоприятных условий для успешного демографического развития.

–А что вы скажите о предполагаемых выплатах при рождении первого ребенка?

Сам указ не опубликован, поэтому сложно что-либо сказать конкретное. А в целом, я не думаю, что выплата указанного пособия окажет значительное влияние на повышение рождаемости. Как PR-акция звучит неплохо, а результаты будут незначительны.

Во-первых, при рождении первого ребенка у семьи, как правило, возникают финансовые проблемы текущего характера, так как нужны деньги на поддержку матери и содержание ребенка в первые годы жизни. Поэтому более актуальным является значительное повышение ежемесячных пособий, или же соразмерное увеличение размера единовременного пособия при рождении ребенка без привязки к целям его использования.

Во-вторых, нет особой необходимости стимулировать первого ребенка, так как сложилось устойчивое общественное мнение, что отсутствие детей – это ненормально, поэтому у абсолютного большинства наших женщин существуют установки обязательного рождения одного, двух детей. Необходимо создание системы социальной поддержки семей, в первые годы жизни ребенка, когда женщина вынуждена сидеть дома и у нее нет доходов. Чтобы у женщины сформировалась уверенность в том, что в случае рождения ребенка государство окажет ей необходимую соразмерную помощь, что будет стимулировать рождаемость.

В-третьих, в целях сохранения численности населения перед республикой стоит задача повышения интенсивности рождения, чтобы женщина рожала более 2,15 ребенка. Это означает, что необходимо принятие мер по стимулированию женщин к рождению третьего ребенка, но это уже другая задача.

Хотя предложенная главой республики мера поддержки не окажет существенного влияния на демографию республики, я рад что наше правительство окажет помощь семьям в улучшении жилищных условий. Будем надеяться, что выдача пособия не будет обставлена ограничениями, затрудняющими его получение. Также желательно внесение изменений в законодательство, чтобы получение данного пособия не стало ограничением для бесплатного получения земли.

Следует отметить, что затраты республиканского бюджета на выплату указанного пособия составят 6-7 миллиардов рублей в год, а в бюджете эти затраты не запланированы. Необходимо внесение поправок в бюджет.

– Почему такое скептическое отношение к инициативам?

Рождаемость является демографическим процессом, который сложно поддается регулированию и реагирует на стимулирование со значительным временным лагом. Успех определяется комплексностью подхода и стабильностью применяемых мер. Мы должны понимать, что без эффективной поддержки многодетных семей невозможно демографическое развитие нашей республики.

Республика нуждается в развитии института многодетных семей. Для сохранения существующего населения при нулевом миграционном оттоке необходима рождаемость 2,15 ребенка на одну женщину. Поэтому нужны эффективные меры, стимулирующие рождение у женщин третьего ребенка.

Сохранение численности населения возможно только при значительном увеличении в Башкортостане многодетных семей, с 46 тысяч семей до 55-60 тысяч.

А власть вместо стимулирования рождаемости вводит новые и новые ограничения – это главная причина провала демографической политики. Заявленная выплата единовременного пособия при рождении первого ребенка является фрагментарной и на фоне других событий не играет определяющего значения для повышения рождаемости.

Например, министр труда и социальной политики Иванова Л.Х. постоянно заявляет, что оказание социальной поддержки не оказывает никакого влияния на демографическое развитие. По ее инициативе в прошлом году сократили льготы многодетным на 16 миллионов рублей, о чем она с большим пафосом и гордостью проинформировала население через СМИ.

Я уже не говорю об уничтожении детских молочных кухонь, уменьшение дотаций в дошкольные учреждения на 60 миллионов.

А введенные ограничения в прошлом году в получении многодетными семьями земли под индивидуальное жилищное строительство!?

Особая тема - это ситуация с предоставлением земельных участков молодым и многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство. Глава республики заявил о ежегодном предоставлении около 10 тысяч участков многодетным семьям, а предоставляют около 4 тысяч участков.

Закон «О регулировании земельных отношений» не исполняется на местах, а наказания за это нет. Контроль со стороны государства отсутствует, нет и целевых показателей по предоставлению льготникам земельных участков.

И по инфраструктуре земельных участков выделенных многодетным семьям, у нас в республиканском бюджете в прошлом году выделено на эти цели 16 миллионов рублей. Даже в дотационной Карачаево-Черкесии, где проживает около 400 тысяч человек, больше выделяют средств на эти цели чем в Башкортостане.

В Уфе очередь около 5 тысяч многодетных семей, а предоставляют ежегодно около 100 участков. Инфраструктуры нет, строиться невозможно, а власть бездействует. Зато заявляет о своей поддержке многодетным семьям. И как доверять республиканской власти, если первые лица нас обманывают.

А правительство вместо того, чтобы принимать эффективные меры по улучшению ситуации, создает новые проблемы. Такое ощущение, что принимаются все меры по уничтожению института многодетной семьи.

Зато за счет экономии на социальных расходах, профицит республиканского бюджета в 2016 году составил 12,5 миллиардов рублей.

И как результат сокращения государственной поддержки семей, Башкортостан - лидер среди субъектов Федерации по падению рождаемости.

– Но Правительство утверждает, что оно руководствуется в первую очередь адресностью государственной поддержки, социальной справедливостью.

И поэтому вместо того, чтобы принять меры по улучшению ситуации правительство вводит все новые и новые ограничения. Интересное понимание социальной справедливости.

Уже сегодня Башкортостан для сохранения численности населения должен принимать срочные меры по стимулированию рождаемости. Надо понимать, что если сейчас тридцатилетние женщины будут отказываться от рождения второго, третьего ребенка, то через десять лет они вряд ли захотят рожать. В результате республика несет необратимые потери населения. Вследствие этого, Башкортостан в демографической политике должен руководствоваться в первую очередь сохранением коренных народов республики.

Необходима смена приоритетов. Можно иметь профицитный бюджет, продолжать активную деятельность формированию растущей экономики, осуществлять активное строительство школ, детских садов, физкультурно-оздоровительных центров, сокращая социальную поддержку семьям. Но в результате мы получим территорию с вымирающим населением.

– И что дальше делать?

Надо формировать общественное мнение, которое позволит нам в конечном итоге создать благоприятные условия для демографического развития Башкортостана, используя все возможные способы коммуникаций общества и власти.

Я по жизни конечно больше оптимист и надеюсь, что руководство республики примет адекватные меры по демографическому развитию. Хотя может быть, как в анекдоте

Сидят двое: оптимист и пессимист. Пессимист –" Все так ужасно, хуже уже не будет...".

А оптимист весело отвечает:"Будет, будет!!!"