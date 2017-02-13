13 февраля, понедельник
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Ушел в отставку губернатор Новгородской области

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 13.02.2017
Сергей Митин стал третьим по счету главой региона, заявившим о досрочном сложении полномочий

Глава Новгородской области Сергей Митин подал в отставку.  Об этом сегодня, 13 февраля, глава региона сообщил на пресс-конференции. Он заявил, что решил не участвовать в выборах губернатора Новгородской области и заранее поставил об этом в известность президента. Сергей Митин руководил Новгородской областью практически 10 лет. Срок его полномочий истекал в октябре 2017 года. До этого он занимал пост заместителя министра сельского хозяйства. Ранее сообщалось, что новым руководителем области может стать директор «Агентства стратегических инициатив» Андрей Никитин.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын также объявили о своей отставке.

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