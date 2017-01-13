В министерстве культуры Башкирии уволен куратор финансовых потоков и завихрений

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Проверка слуха:в Башкирии уволен замминистра культуры?

Фото: bashkortosran.ru

В четверг, 12 января, источникам ИА «Медиакорсеть» стало известно об уходе со своего поста заместителя министра культуры Башкортостан по экономике Лилии Кашириной.

Несмотря на то, что на сайте минкультуры она числится в штате, слух подтвердили деятели культуры и директора культурных учреждений. Как говорят, она написала заявление об уходе с занимаемой позиции по объективным личным мотивам. Каширина работала в минкультуры Башкирии с 2012 года, была направлена туда с должности начальника отдела финансового контроля минфина Башкирии.

По данным источника ИА «Медиакорсеть», Каширина негласно занимала ключевую позицию в творческом министерстве - с учетом внедрения грантовой системы и любви руководства ведомства к масштабным опен-эйрам. Именно она контролировала по должности и по факту все финансовые потоки и завихрения вокруг культурного ведомства, пользующегося особой любовью руководства республики.

В официальной биографии говорится, что Лилия Каширина после окончания средней школы на серебряную медаль и Уфимского технологического института сервиса на красный диплом, начала свою трудовую деятельность с бухгалтера в ПТФ «Турбаслинская». Далее работала в финуправлении администрации Благовещенска. В 1999 году она переезжает в столицу Башкирии, где продолжает свою карьеру в министерстве финансов РФ в РБ, пройдя все ступени от специалиста I категории, контролера-ревизора до заместителя начальника отдела. Несколько лет преподает в Уфимской академии экономики и сервиса, становится доцентом и заместителем заведующего кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2008 продолжает свою карьеру в минфине РБ, достигает должности начальник отдела финансово-бюджетного контроля.

«Нельзя не отметить тот факт, что она свято чтит родные корни, которые у неё, надо сказать весьма знаменитые. Прадед по отцовской линии был одним из братьев Кашириных, зачинателей и организаторов красноказачьего движения на Южном Урале. Двое из них впоследствии стали крупными советскими военачальниками, их фамилией в знак признания заслуг названа одна из улиц Челябинска» – пишет про свою именитую землячку интернет-газета Благовещенска «Панорама».