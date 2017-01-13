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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе оценщик отсудил у «Сбербанка» 150 тысяч рублей// 13.01.2017
Фирма взыскивает расходы за 2,5 года разбирательств с кредитной организацией.
Фото: Кристина Дейнеко
Уфимская компания «УфаБизнесОценка» взыскала со «Сбербанка» 150 тысяч рублей. Такую сумму фирма потратила на юристов в ходе рассмотрения своего обращения в антимонопольную службу. Оценщик посчитал незаконным тот факт, что банк не принял его работу как основу по залогу для оформления ипотеки.
Судебные процессы между «УфаБизнесОценкой» и «Сбербанком» длились 2,5 года. История получила широкий резонанс и активно освещалась в СМИ. УФАС удовлетворило жалобу оценщика, однако банк не согласился с этим и обратился в суд. В итоге антимонопольная служба выиграла процесс в трех инстанциях. Правда, изначальная сумма штрафа была снижена с 27 миллионов до 100 тысяч рублей.
- До этого решения мы взыскали 250 тысяч рублей судебных расходов, - рассказал Медиакорсети управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров. – Последнее решение (о взыскании – 150 тыс) банк, как и все предыдущие решения, пытался обжаловать, но мы выиграли и в аппеляции. Что касается самого процесса, то он стал доказательством того, что Сбербанк, как и многие другие банки, заставляют граждан идти к собственным оценщикам, для чего, как я полагаю, нет законных оснований.
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