В Уфе жителей напугали сообщениями о платных вызовах «Скорой»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Информацию об этом распространили через популярные мессенджеры.

В Уфе через Whatsapp начали распространять вирусное сообщение о том, что вызовы «Скорой помощи» станут платными, сообщает «Вести Башкортостан». В рассылке указано, что летом услуги скорой медпомощи станут платными. При этом упоминается некий соответствующий закон, принятый с целью экономии бюджетных средств. Якобы, с 20 июня жителям будет положено 4 бесплатных вызова бригады медиков в год, а далее необходимо будет платить. Авторы сообщения пугают уфимцев, что «нет денег – ложись помирай»

За комментариями мы обратились в минздрав Башкирии. Как нам пояснила пресс-секретарь министерства Светлана Кускарбекова, порядок оказания скорой медицинской помощи не изменился. Вызовы все бесплатные.