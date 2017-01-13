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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе жителей напугали сообщениями о платных вызовах «Скорой»// 13.01.2017
Информацию об этом распространили через популярные мессенджеры.
В Уфе через Whatsapp начали распространять вирусное сообщение о том, что вызовы «Скорой помощи» станут платными, сообщает «Вести Башкортостан». В рассылке указано, что летом услуги скорой медпомощи станут платными. При этом упоминается некий соответствующий закон, принятый с целью экономии бюджетных средств. Якобы, с 20 июня жителям будет положено 4 бесплатных вызова бригады медиков в год, а далее необходимо будет платить. Авторы сообщения пугают уфимцев, что «нет денег – ложись помирай»
За комментариями мы обратились в минздрав Башкирии. Как нам пояснила пресс-секретарь министерства Светлана Кускарбекова, порядок оказания скорой медицинской помощи не изменился. Вызовы все бесплатные.
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