Депутат Госдумы считает Змея Горыныча и Соловья-разбойника украинцами

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Александр Сидякин предложил неожиданный вариант в ответ на требования Верховной Рады об Илье Муромце.

Фото: ic.pics.livejournal.com

Депутат Госдумы России Александр Сидякин, долгое время делавший свою политическую карьеру в Уфе, сделал шутливое предложение Минобороны Украины, сообщают "Новые Известия". В ответ на попытки украинцев изменить место рождения богатыря Ильи Муромца, он написал в своем твиттере, чтобы они забирали других мифических персонажей.

— Укры требуют признать Илью Муромца своим, – написал Сидякин. - Пусть Соловья-разбойника и Змея Горыныча берут. Они из-под Чернигова! А богатыря русского не трогать!

Напомним, вчера появилось информация о том, что минобороны Украины поменяло место рождения Ильи Муромца в «Википедии». Чиновники считают, что богатырь родился под Черниговом, а не под Владимиром. «Российская газета» вечером опубликовала письмо «Почты России» с точным адресом Ильи Муромца – дома-музея русского богатыря.

— Письма и открытки Муромцу нужно направлять по адресу: 602267, Россия, Владимирская область, город Муром, улица Коммунистическая, дом 33, - говорится в сообщении.

Илья Муромец – мифологизированный образ главного героя-богатыря русского былинного эпоса. В России принято считать, что он родился в селе Карачарово,сейчас это территория города Владимира. Прототипом былинного богатыря некоторые исследователи считают силача по прозванию «Чоботок». Он принял монашество в Киево-Печерской лавре и был причислен к лику святых как преподобный Илия Муромец.

Справка. Александр Сидякин родился 17 ноября 1977 в Карелии.

Работал в избирательной комиссии города Уфы (2005) и Центризбиркоме Башкирии (2007). В 2006 году возглавил башкирское региональное отделение Российской партии пенсионеров, а затем (после слияния партий) — региональные отделения партий «Родина» и «Справедливая Россия». В 2007 году баллотировался в Госдуму первым номером по списку «Справедливой России» в Башкортостане, но не был избран. В 2008 году был переизбран на пост главы регионального отделения «Справедливой России». В 2009 году покинул Башкирию и добровольно сложил полномочия главы регионального отделения «Справедливой России». В декабре 2011 года избран депутатом Государственной Думы по спискам «Единой России» (региональная группа по Татарстану). В 2014 года Александр Сидякин стал соавтором законопроекта о новом ужесточении наказаний за участие в несогласованных с властями митингах.