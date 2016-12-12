|
12 декабря, понедельник
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии завершились скандальные выборы главы Кугарчинского района// 12.12.2016
Противостояние длинною в два месяца завершилось победой районных депутатов
Фото: Николай Бажин
Главой Кугарчинского района стал Гайса Янбаев, директор государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Тавакан» (ГУСП Тавакан). Выборы главы Кугарчинского района стали одним из самых ожидаемых событий месяца на политической арене Башкирии. Дело в том, что администрации главы региона поддержали кандидатуру бывшего главы района Фарита Мусина. Но депутаты районного совета были против его кандидатуры, в результате разногласий на выборы выдвинулись аж 11 человек, но до выборов дошли лишь трое, восемь человек были сняты с гонки во время экзамена на знание государственной и муниципальной службы. В итоге сегодня депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Гайсы Янбаева.
Вторым вопросом в повестке заседания было избрание главы совета депутатов, как и в первом случае народные избранники единогласно проголосовали за одного из кандидатов и как итог председателем совета назначен Айрат Булгаиров.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
12.12.2016 // МОЛНИЯ
Гончаренко назначен главным тренером московского ЦСКА
12.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе появилось 13 новых Снегурочек
12.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе умышленно ломают лифты в подъездах паралимпийцев
12.12.2016 // СПОРТ
Виктор Гончаренко покинул ФК «Уфа»
12.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии власти выдали школам автобусы без шипованной резины
12.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Башгоспедуниверситете прошла акция «Мы граждане России»
12.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Садоводов Башкирии просят оформить границы своих участков и права на них
12.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Власти Башкирии отберут авиакомпанию для перелетов Рустэма Хамитова
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте