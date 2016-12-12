В Башкирии завершились скандальные выборы главы Кугарчинского района

Константин КЛИМОВ

Противостояние длинною в два месяца завершилось победой районных депутатов

Фото: Николай Бажин

Главой Кугарчинского района стал Гайса Янбаев, директор государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Тавакан» (ГУСП Тавакан). Выборы главы Кугарчинского района стали одним из самых ожидаемых событий месяца на политической арене Башкирии. Дело в том, что администрации главы региона поддержали кандидатуру бывшего главы района Фарита Мусина. Но депутаты районного совета были против его кандидатуры, в результате разногласий на выборы выдвинулись аж 11 человек, но до выборов дошли лишь трое, восемь человек были сняты с гонки во время экзамена на знание государственной и муниципальной службы. В итоге сегодня депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Гайсы Янбаева.

Вторым вопросом в повестке заседания было избрание главы совета депутатов, как и в первом случае народные избранники единогласно проголосовали за одного из кандидатов и как итог председателем совета назначен Айрат Булгаиров.