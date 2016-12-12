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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии власти выдали школам автобусы без шипованной резины// 12.12.2016
Минобразования поручило решить проблему муниципалитетам, но некоторые заставили заниматься этим сами школы.
В Башкирии возникла проблема со школьным транспортом. Автобусы, которые закупили по льготным ценам в Нижнем Новгороде, пришли в школы без зимней резины. Минобразования поручило муниципалитетам решить эту проблему, однако некоторые из них просто спустили вопрос в школы. Теперь директора вынуждены сами искать спонсоров, чтобы детей можно было перевозить безопасно.
О том, что школам приходится заниматься решением этой проблемы, Медиакорсети рассказал совладелец аэродромного комплекса «Первушино» и председатель местного отделения ДОСААФ Сергей Минигулов. Вчера директор одной из школ сама подошла к нему на аэродроме и попросила помочь.
В Министерстве образования комментировать ситуацию отказались. Начальник отдела общего образования Салават Сибагатов не стал давать комментарий по телефону и сказал, что необходимо записаться к нему на прием.
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