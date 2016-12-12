В Башкирии власти выдали школам автобусы без шипованной резины

Наталья КУЗНЕЦОВА

Минобразования поручило решить проблему муниципалитетам, но некоторые заставили заниматься этим сами школы.

В Башкирии возникла проблема со школьным транспортом. Автобусы, которые закупили по льготным ценам в Нижнем Новгороде, пришли в школы без зимней резины. Минобразования поручило муниципалитетам решить эту проблему, однако некоторые из них просто спустили вопрос в школы. Теперь директора вынуждены сами искать спонсоров, чтобы детей можно было перевозить безопасно.

О том, что школам приходится заниматься решением этой проблемы, Медиакорсети рассказал совладелец аэродромного комплекса «Первушино» и председатель местного отделения ДОСААФ Сергей Минигулов. Вчера директор одной из школ сама подошла к нему на аэродроме и попросила помочь.

- Я был поражен, неужели Минобразования не выделяет деньги на такие цели, - говорит Минигулов. – Ерунда какая-то получается, совсем страх потеряли что ли. Позже мне удалось выяснить, что с позапрошлого года выделение автобусов пошло по программе Минпромторга России по льготным ценам от производителя – от завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. В этом году Башкирия получила 58 автобусов, и как пришли они в республику без зимней резины, так и ушли в школы. Поручили муниципалитетам самим выкручиваться из ситуации и доукомплектовывать, но не школам же!

В Министерстве образования комментировать ситуацию отказались. Начальник отдела общего образования Салават Сибагатов не стал давать комментарий по телефону и сказал, что необходимо записаться к нему на прием.