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12 декабря, понедельник
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Власти Башкирии отберут авиакомпанию для перелетов Рустэма Хамитова// 12.12.2016
На эти цели из бюджета региона выделят 6,18 млн рублей.
Государственный комитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству по итогам аукциона 26 декабря отберет авиакомпанию, которая будет перевозить официальных лиц республики по территории России и иностранных государств. Сообщение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации. Контракт будет заключен на 29 летных часов.
Из технического задания следует, что пассажировместимость самолета должна составлять не менее 5 человек, его крейсерская скорость – не менее 500 километров в час, максимальная дальность полета – не менее 2,2 тыс. км.
Победитель должен будет предоставить воздушное судно с экипажем, застраховать экипаж и пассажиров, обеспечить (по заявке заказчика) питанием пассажиров в полете, а также организовать обслуживание пассажиров в залах официальных лиц и делегаций в аэропортах вылета, прилета и транзитных и т.д.
Из бюджета республики на эти цели выделят 6,18 млн руб.
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