В Уфе Михаил Бабич провел встречу с председателями духовных управлений мусульман Поволжья

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Полпред президента России в ПФО отметил, что в многонациональном Приволжье удалось обеспечить межэтнический мир

Фото: пресс-службы главы Башкирии

11 ноября 2016 года в рамках рабочей поездки в Башкирию полпред президента России в ПФО Михаил Бабич провёл встречу с председателями духовных управлений мусульман регионов округа. Он обсудил с участниками встречи актуальные вопросы деятельности мусульманских религиозных организаций: укрепления межнационального и межконфессионального мира, диалога мусульманских организаций с государством и обществом, работы с мусульманской молодежью, профилактики радикализма и экстремизма, формирования системы исламского образования, сообщает пресс-служба полпреда.

Участники встречи констатировали, что в многонациональном Приволжье удалось обеспечить межэтнический мир и наладить эффективный межконфессиональный диалог. Михаил Бабич отметил, что в соответствии с поручением Президента страны на базе исламских вузов в Казани и Уфе с октября 2013 г. более 1,9 тыс. имамов (60% от всех действующих имамов округа) прошли курсы повышения квалификации. По поручению Главы государства в Татарстане создается Болгарская исламская академия - центр подготовки высококвалифицированных религиозных деятелей, способных сформировать отечественную исламскую богословскую школу.

Справка:

В Приволжском федеральном округе проживает около 6 млн. граждан, представляющих народы, традиционно исповедующих ислам (40% от всех мусульман РФ). В регионах ПФО зарегистрировано 3143 мусульманские религиозные организации (60% от числа зарегистрированных общин в Российской Федерации), которые входят в 24 региональных духовных управления мусульман. В мусульманских общинах служат более 3100 имамов. В округе действуют 2 исламских вуза и 21 медресе (общая численность обучающихся – 6 тыс. чел.), свыше 1500 курсов при мечетях (мактабы).