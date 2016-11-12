12 ноября, суббота
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Уфе Михаил Бабич провел встречу с председателями духовных управлений мусульман Поволжья

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 12.11.2016
Полпред президента России в ПФО отметил, что в многонациональном Приволжье удалось обеспечить межэтнический мир

Фото: пресс-службы главы Башкирии

11 ноября 2016 года в рамках рабочей поездки в Башкирию полпред президента России в ПФО Михаил Бабич провёл встречу с председателями духовных управлений мусульман регионов округа.  Он обсудил с участниками встречи актуальные вопросы деятельности мусульманских религиозных организаций: укрепления межнационального и межконфессионального мира, диалога мусульманских организаций с государством и обществом, работы с мусульманской молодежью, профилактики радикализма и экстремизма, формирования системы исламского образования, сообщает пресс-служба полпреда.

Участники встречи констатировали, что в многонациональном Приволжье удалось обеспечить межэтнический мир и наладить эффективный межконфессиональный диалог. Михаил Бабич отметил, что в соответствии с поручением Президента страны на базе исламских вузов в Казани и Уфе с октября 2013 г. более 1,9 тыс. имамов (60% от всех действующих имамов округа) прошли курсы повышения квалификации. По поручению Главы государства в Татарстане создается Болгарская исламская академия - центр подготовки высококвалифицированных религиозных деятелей, способных сформировать отечественную исламскую богословскую школу.

Справка:

В Приволжском федеральном округе проживает около 6 млн. граждан, представляющих народы, традиционно исповедующих ислам (40% от всех мусульман РФ). В регионах ПФО зарегистрировано 3143 мусульманские религиозные организации (60% от числа зарегистрированных общин в Российской Федерации), которые входят в 24 региональных духовных управления мусульман. В мусульманских общинах служат более 3100 имамов. В округе действуют 2 исламских вуза и 21 медресе (общая численность обучающихся – 6 тыс. чел.), свыше 1500 курсов при мечетях (мактабы).

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

10.11.2016
Скандал на родине Рахимова: двойная отставка, десант и письмо Путину
Депутаты Кугарчинского района Башкирии не хотят назначать «нового старого главу».

10.11.2016
В Уфе задерживаются сроки сдачи домов в микрорайоне «Миловский парк»
Покупатели квартир получают неустойку, но им этого недостаточно.

10.11.2016
В Башкирии только 10 партий из 55-ти имеют деньги на свою работу
Политические партии отчитались о своей финансовой деятельности за третий квартал.

10.11.2016
Жительница Уфы пожаловалась на застройщика квартала «На Успенской»
Дом должны расселить, но женщине пока никто квартиру не предлагал.

10.11.2016
В Башкирии председатель Совета утратил доверие из-за сирот
Председатель Совета Кугарчинского района Мансур Абсалямов отправлен в отставку по собственному желанию.

10.11.2016
Правительство одобрило идею установки в автомобили «чёрных ящиков»
Планируется, что датчики будут передавать информацию об автомобиле на единый государственный сервер.

09.11.2016
История о брошенных братских могилах в Уфе возмутила помощников Путина
Проблему заброшенного кладбища на Курочкиной горе в Уфе, где несколько лет назад обнаружили братские могилы участников второй мировой войны, обсудили на конференции ОНФ.

08.11.2016
В Башкирии обсудили, как давать земельные участки многодетным семьям
На заседании комитета Госсобрания отклонили закон, предусматривающий строительство инфраструктуры для таких земель.

08.11.2016
Министру здравоохранения России пожаловались на больницу Нефтекамска
Авторы обращения возмущены нарушениями в работе главврача медицинской организации, главврач все отрицает.

08.11.2016
В Бурзянском районе Башкирии дети больше не будут ходить в школу с топором
Местные власти нашли деньги на расчистку дороги и автобус.

08.11.2016
Рустэм Хамитов: До трети населения терпимо относится к коррупции
Об этом свидетельствуют результаты опросов и исследований.

07.11.2016
В Башкирии не стали проводить «Русский марш»
Организаторы акции посчитали, что русское движение нуждается в переосмыслении ценностей.

07.11.2016
99 лет Октябрю в Уфе: То ли митинг, то ли похороны
Уфимским коммунистам запретили митинг в священный для них праздник, но они не сдались.

07.11.2016
В Бурзянском районе Башкирии дети ходят в школу с топором
Власти утверждают, что организовать доставку на автобусе не получается из-за крутого склона.

06.11.2016
Коммунисты пройдут в 99-ю годовщину Великого Октября по проспекту Октября
Шествие начнётся 7 ноября в 12-00 от кинотеатра "Искра"

04.11.2016
Следком возобновил дело против Рифата Шайхутдинова - Дождь
Депутат Госдумы, выбранный в Башкирии, вновь попал в поле зрения следкома.

04.11.2016
В Башкирии прокуратура обязала отремонтировать мост за полгода
Суд вынес решение в отношении администрации Гафурийского района.

04.11.2016
В Кугарчинском районе отправили в отставку главу администрации
Депутаты районного Совета сделали это со второй попытки.

5-Я КОЛОНКА

Публицист Шамиль Валеев считает нашумевшую историю в Бурзянском районе непреднамеренным, но долгожданным прорывом в пиаре республики.

ФОТОФАКТ
В центре Уфы готовятся к Новому году

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"