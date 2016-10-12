В Уфе власти добиваются сноса неаварийного дома

Наталья КУЗНЕЦОВА

Жители уверены, что властям просто надо освободить площадку для застройщика.

Жители дома 17/19 на улице Карла Маркса в Уфе судятся с администрацией города из-за своего жилья. Дело в том, что власти включили здание в число аварийных, а люди с этим не согласны. На сторону граждан встал и суд, только мэрия упорно пытается добиться сноса здания. Люди уверены, что чиновникам просто нужно освободить участок для проекта очередного застройщика. А программа ветхого и аварийного жилья стала удобным инструментом для достижения этой цели.

Уведомления о том, что дом на улице Карла Маркса запланирован к сносу, его жители начали получать в прошлом году. Эта новость сильно удивила их, так как на свое жилье они на жаловались. Выселяться из дома люди категорически отказались. Более того лидер инициативной группы граждан Сергей Калмыков обратился в суд, потребовав признать решение комиссии о признании дома аварийным незаконным. В ходе судебного разбирательства была проведена независимая экспертиза, которая доказала, что дом не является аварийным, его износ 48 процентов. Помимо этого администрация даже не уведомила граждан об осмотре, когда в 2012 году проводила осмотр здания на предмет аварийности.

- Администрацией не только нарушена процедура по признанию дома непригодным для проживания, но утверждено необъективное и недостоверное решение межведомственной комиссии, - говорится в решении суда.

Административный иск Калмыкова был удовлетворен полностью. Представители мэрии, как следует из решения суда, не приводили в ходе разбирательств никаких аргументов. Однако решение все же обжаловали в Верховном суде РБ.

- Мы считаем, что им (администраци города – прим.ред.) нужно просто освободить участок, - заявил Калмыков «Медиакорсети». – Проект застройки, под которую попадает наш дом, нам так никто и не показал. Дом никакой не ветхий, это доказано в суде, а нас включили в программу ветхого и аварийного жилья, в то время как огромное количество домов нуждается в расселении.