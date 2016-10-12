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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии гражданам отказали в референдуме по санаторию «Янган-Тау»

Наталья КУЗНЕЦОВА // 12.10.2016
Жители Салаватского района пытались добиться отмены приватизации здравницы.

Фото: официальный сайт санатория "Янган-Тау"

В Салаватском районе Башкирии жители пытаются добиться отмены приватизации санатория «Янган-Тау». Они планировали провести референдум, однако районный совет отказал им в этом праве. Жалоба в прокуратуру также ничего не дала: надзорное ведомство посчитало, что референдум проводить нельзя, так как приватизация здравницы – вопрос не местного значения. Однако граждане категорически не согласны с такими выводами.

Выступить против приватизации санатория инициативная группа граждан Салаватского района решила этим летом. Жители направили в ТИК заявление о проведении референдума. На него планировалось вынести следующие вопросы:

- Согласны ли Вы с тем, что при приватизации ГУП «Санаторий «Янгантау», использующего природные ресурсы Салаватского района, приоритет на приобретение прав собственности на имущественный комплекс приватизируемого предприятия по неаукционной цене принадлежит гражданам Салаватского района, имеющим постоянную регистрацию?

- Согласны ли Вы с тем, что доля граждан Салаватского района в имуществе приватизируемого предприятия должна быть достаточной (25% голосующих акций + 1 голос) для блокировки решений, идущих против интересов граждан Салаватского района?

- Доверяете ли вы инициативной группе выступить учредителями управляющей компании, объединяющей доли граждан для выражения общих интересов при управлении приватизируемым предприятием и организующей подписку на акции?

Однако референдум так и не состоялся. Девятого сентября районный совет вынес решение об отказе в его проведении. Депутаты сослались на ФЗ-67, согласно которому на местный референдум могут быть вынесены вопросы только местного значения. Граждане обратились в прокуратуру, однако и там им добиться ничего не удалось.

 - Санаторий находится в государственной собственности, а значит в ведении республики, - говорится в ответе прокуратуры. – Согласно закону «О референдуме в Республике Башкортостан» для проведения референдума по вопросам, находящимся в ведении республики необходимо обратиться в Центральную избирательную комиссию.

Пока граждане не решили, будут ли они обращатся в ЦИК Башкирии. Они возмущены действиями как райсовета, так и прокуратуры.

- Район, мы считаем, превысил свои полномочия, давая ответ от лица государства, - возмущается лидер инициативной группы граждан Роберт Харисов. - А прокуратура дала ответ из цикла «мы им про Фому, они нам про Ерему».

Рустем Мулюков, юрист-правозащитник:

— Безусловно, прокуратура просто отписалась, дав такой ответ во избежание конфронтации с правительством республики. Ведь согласно федеральному закону «О прокуратуре» нарушаются права неограниченного круга лиц –  граждан, проживающих на территории республики. Должна быть проведена проверка, и приняты меры прокурорского реагирования. Да, санаторий принадлежит республике, но любое население Башкортостана вправе высказывать свое мнение по вопросу имущества, которое находится по месту жительства этих людей и приносит им какой-то доход. Здесь есть два пути: или обратиться в суд или подать новое заявление в ЦИК. Но последнее повлечет за собой дополнительные сложности в организации референдума. Поэтому я бы посоветовал провести референдум в нескольких соседних районах.

 

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