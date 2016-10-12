Депутаты Госсобрания предлагают сажать организаторов сект на шесть лет

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Константин Толкачев считает, что такие религиозные объединения наносят серьезный вред здоровью человека.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

На заседании республиканского парламента депутаты планируют рассмотреть законодательную инициативу по внесению изменений в статью 239 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую ужесточение ответственности за создание религиозных или общественных объединений, посягающих на личность и права граждан.

- Проектом предлагается отнести преступления, указанные в статье 239 УК РФ, к категории тяжких, ужесточив соответствующую уголовную ответственность, - отмечают в пресс-службе Госсобрания.

– Такого рода объединения пагубно влияют на общественное сознание. Своеобразная вербовка, осуществляемая в том числе с помощью психотехнологий, наносит вред психическому и физическому состоянию здоровья. Человек меняет ценностные ориентиры, десоциализируется, рушатся семьи, судьбы. Зачастую итогом данного воздействия становятся психические заболевания, - прокомментировал законодательную инициативу своих коллег председатель Госсобрания Константин Толкачев. - В Уголовном кодексе предусмотрено наказание за подобные деструктивные общественные проявления. Однако анализ уголовной практики показывает, что действующие санкции уже не достаточно эффективны.

За создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, депутаты Госсобрания предлагают установить штраф в размере от 300 000 до 500 000 рублей, либо наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.