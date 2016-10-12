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12 октября, среда
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Депутаты Госсобрания предлагают сажать организаторов сект на шесть лет// 12.10.2016
Константин Толкачев считает, что такие религиозные объединения наносят серьезный вред здоровью человека.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
На заседании республиканского парламента депутаты планируют рассмотреть законодательную инициативу по внесению изменений в статью 239 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую ужесточение ответственности за создание религиозных или общественных объединений, посягающих на личность и права граждан.
- Проектом предлагается отнести преступления, указанные в статье 239 УК РФ, к категории тяжких, ужесточив соответствующую уголовную ответственность, - отмечают в пресс-службе Госсобрания.
За создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, депутаты Госсобрания предлагают установить штраф в размере от 300 000 до 500 000 рублей, либо наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.
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