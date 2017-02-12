В Башкирии жители Благовещенска готовы на митинг: исчезает пруд

Разиф АБДУЛЛИН

В Год экологии они надеются на решение проблемы.

Фото: youtube.com

Житель башкирского города Благовещенска Дильшод Шерматов подал уведомление о проведении экологического митинга 18 февраля. Он и другие активисты надеются, что в этом году, объявленном Годом экологии, проблема с исчезновением единственного городского пруда в центре Благовещенска будет решена.

- Это городская достопримечательность, - рассказал Медиакорсети Дильшод Шерматов. – Пруд был создан в 1760 году, у него мощеное дно, это история города. С 90-х годов он начал зарастать водорослями, затем его территория постепенно стала уменьшаться. А в 2016 году туда начали сливать канализацию с частных домов. Мы били тревогу, но ни об одном протоколе, наказании виновных не знаю.

По словам Шерматова, активиста приняли в администрации главы региона и пообещали сделать первые шаги по очистке пруда уже в этом году.

- Сказали, что разработка проекта стоит около 6 миллионов рублей, - уточнил Дильшод Шерматов. – Также сообщили, что пруд загрязнен тяжелыми металлами, и чиновники обратятся к главе администрации Благовещенского района с тем, чтобы нашли деньги на бактерии для первоочередной очистки, нужно 800 тысяч. Мы ждем официальных документов, чтобы обещания не оставались на словах, и пока не отказались от намерения провести митинг.

Жители города собрали около 700 подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину и главе Башкирии Рустэму Хамитову. В нем содержится просьба решить все проблемы, связанные с очисткой пруда на реке Потеха в Год экологии. Для этого надо оценить объем работ по его очистке, спустив воду из пруда, подготовить проект работ, согласовать его на публичных слушаниях, выполнить все условия для включения этого пруда в федеральную программу восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению. Теперь коллективное обращение находится на рассмотрении у вице-премьера Фархада Самедова и главы администрации Благовещенского района Фарита Фазылова.

Дело в том, что год назад, в марте 2016 года, в минэкологии Башкирии прошло совещание по вопросам экологической реабилитации пруда на реке Потеха.

- Специалисты дали рекомендации, какие мероприятия необходимо выполнить для включения пруда в федеральную программу, но из всего перечня выполнен лишь один - мониторинг состояния водного объекта, - пояснил Шерматов.

Мы следим за развитием событий.