В Уфе начались протесты заёмщиков

Константин КЛИМОВ

25 клиентов микрофинансовой организации провели митинг в Уфе.

Несмотря на 20-градусный мороз на митинг перед ДК «Химик» в Уфе вышли 25 человек. У каждого плакат, кто-то требовал привлечь к ответственности владельца микрокредитной организации ООО «Уфимские деньги» Андрея Куликова, кто-то просил у МВД защиты, а другие помощи у государства.

- Все они клиенты Куликова, все брали деньги и потеряли не только проценты по кредитам, но и недвижимость, - рассказывает организатор митинга Альфир Бикбулатов, тоже взявший кредит.

По словам протестующих, схема достаточно проста, люди обращаются в ООО «Уфимские деньги», получают кредит под залог недвижимости, но вместо договора залога заключают договор купли-продажи, который должен быть расторгнут после погашения займа.

- Моя подруга попала в его лапы, осталась без квартиры, но не захотела бомжевать и повесилась, - говорит пришедшая на митинг Венера Бугаева.

Инициатор митинга Альфир Бикбулатов, объединивший вокруг себя пришедших, говорит, что сейчас они ищут других недовольных клиентов Андрея Куликова и уже подали несколько заявлений в полицию. В МВД Башкирии информацию о получении заявлений подтвердили, отметив, что сейчас по ним проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Сам же Андрей Куликов, с которым нам удалось связаться, утверждает, что раньше они с Бикбулатовым были партнерами.

- Он занимался организацией строек, строил дома на моей земле за мой счёт, и, как я уже позже выяснил, часть денег не доходила до стройки, - рассказал владелец ООО «Уфимские деньги» Андрей Куликов.

По словам Куликова, партнёрство началось, когда несколько лет назад Альфир Бикбулатов заложил ему два своих автомобиля «Opel» и «Mercedes».

- На прошлой неделе я подал исковые заявления в связи с долгом по займам около трёх миллионов, этот митинг собран для того, чтобы надавить на меня, - пояснил Куликов.

Помимо заявлений в полицию Бикбулатов обратился в башкирское отделение Нацбанка. И как следует из ответа регулятора (имеется в распоряжении редакции), описанные в письме схемы заинтересовали специалистов, сейчас они запросили клиентские договоры, чтобы подробнее изучить работу кредитной организации.

В ближайшее время митингующие собираются провести еще одну акцию протеста.

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