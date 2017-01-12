Госдума приняла законопроект о декриминализации побоев в первом чтении

Злата ЗУКОВИЧ

«На первый раз» рукоприкладство будет считаться административкой.

Вчера, 11 января, депутаты Госдумы РФ в первом чтении поддержали проект, выдвинутый единороссами о декриминализации побоев в семье. 1 человек был против, 1 воздержался и 368 человек проголосовали за, сообщает ТАСС.

Напомним, 4 июля прошлого года вступил в силу закон, согласно которому побои, нанесенные не близким людям исключены из уголовного кодекса, если это случилось впервые. В разряд уголовных такие правонарушения переходят при повторном совершении побоев в течение года.

Сенатор Елена Мизулина уверена, что декриминализация побоев «позволит оградить семьи от необоснованного вторжения», а также защитить «традиционную семью».