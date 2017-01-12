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12 января, четверг
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Госдума приняла законопроект о декриминализации побоев в первом чтении// 12.01.2017
«На первый раз» рукоприкладство будет считаться административкой.
Вчера, 11 января, депутаты Госдумы РФ в первом чтении поддержали проект, выдвинутый единороссами о декриминализации побоев в семье. 1 человек был против, 1 воздержался и 368 человек проголосовали за, сообщает ТАСС.
Напомним, 4 июля прошлого года вступил в силу закон, согласно которому побои, нанесенные не близким людям исключены из уголовного кодекса, если это случилось впервые. В разряд уголовных такие правонарушения переходят при повторном совершении побоев в течение года.
Сенатор Елена Мизулина уверена, что декриминализация побоев «позволит оградить семьи от необоснованного вторжения», а также защитить «традиционную семью».
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