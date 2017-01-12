Минздрав Башкирии проигнорировал призыв ОНФ обеспечить доступность рентген-кабинетов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

С такой рекомендацией фронтовики обращались в прошлом году.

Министерство здравоохранения Башкирии проигнорировало призыв активистов Общероссийского народного фронта устранить проблему с доступностью рентгеновских кабинетов в поликлиниках и травматологических пунктах региона для инвалидов и других маломобильных граждан. «Фронтовики» подготовили повторное обращение в региональное министерство с просьбой решить проблему, сообщает пресс-служба регионального отделения.

По мнению активистов ОНФ, существующие проблемы с доступностью рентгеновских кабинетов наиболее ярко характеризует случай, произошедший в уфимской поликлинике №1 при городской клинической больнице №13, о котором мы уже вчера подробно писали.

По словам члена регионального штаба ОНФ, кандидата медицинских наук Эдуарда Гаптракипова, данная проблема является системной для Уфы.

- В 2016 г. активисты ОНФ выявили лечебные учреждения, в которых кабинеты для проведения рентген-исследований находятся на втором этаже. При отсутствии лифтов и пандусов для многих категорий граждан это является непреодолимым препятствием. Так, например, в поликлинике №44 Ленинского района Уфы, которая обслуживает и травматологический пункт детской поликлиники №6, родители вынуждены нести детей на второй этаж на руках. Учитывая специфику лечебного учреждения, такая ситуация недопустима, – считает эксперт Народного фронта.

По итогам мониторинга активисты ОНФ обратились в региональный минздрав с рекомендацией проанализировать ситуацию и ускорить решение проблемы. Но меры по обеспечению доступности рентгеновских кабинетов так и не были приняты.

- Проблема транспортировки пациентов травматологического профиля и маломобильных жителей с этажа на этаж для оказания им медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях и травматологических поликлиниках остается нерешенной, - считает Гаптракипов. - Причина – в отсутствии приспособленных площадей для расположения травматологических кабинетов и диагностических служб на одном этаже, а также несоответствие старых построек под размещение лифтов для перемещения пациентов на более высокие этажи.



Он подчеркнул, что на реконструкцию и капитальный ремонт необходимы дополнительные финансовые средства, но решать проблему нужно в любом случае. Региональный штаб Народного фронта готовит повторное обращение в министерство здравоохранения республики и будет держать ситуацию на контроле до решения проблемы.