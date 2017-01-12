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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Минздрав Башкирии проигнорировал призыв ОНФ обеспечить доступность рентген-кабинетов// 12.01.2017
С такой рекомендацией фронтовики обращались в прошлом году.
Министерство здравоохранения Башкирии проигнорировало призыв активистов Общероссийского народного фронта устранить проблему с доступностью рентгеновских кабинетов в поликлиниках и травматологических пунктах региона для инвалидов и других маломобильных граждан. «Фронтовики» подготовили повторное обращение в региональное министерство с просьбой решить проблему, сообщает пресс-служба регионального отделения.
По мнению активистов ОНФ, существующие проблемы с доступностью рентгеновских кабинетов наиболее ярко характеризует случай, произошедший в уфимской поликлинике №1 при городской клинической больнице №13, о котором мы уже вчера подробно писали.
По словам члена регионального штаба ОНФ, кандидата медицинских наук Эдуарда Гаптракипова, данная проблема является системной для Уфы.
По итогам мониторинга активисты ОНФ обратились в региональный минздрав с рекомендацией проанализировать ситуацию и ускорить решение проблемы. Но меры по обеспечению доступности рентгеновских кабинетов так и не были приняты.
Он подчеркнул, что на реконструкцию и капитальный ремонт необходимы дополнительные финансовые средства, но решать проблему нужно в любом случае. Региональный штаб Народного фронта готовит повторное обращение в министерство здравоохранения республики и будет держать ситуацию на контроле до решения проблемы.
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