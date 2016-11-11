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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Памфилова отправит в Башкирию еще двух членов ЦИК для проверки выборов

Разиф АБДУЛЛИН // 11.11.2016
Точная дата их приезда пока неизвестна.

Фото: cikrf.ru

Медиакорсети стала известна фамилия одного из членов ЦИК России, который приедет в Уфу для проведения повторной проверки. Это Александр Кинев, член ЦИК РФ с марта 2016 года, представитель партии «Яблоко». Об этом информагентству сообщил адвокат Рустам Мулюков.

О том, что в Башкирию, по словам Памфиловой, предполагается выезд еще двух членов ЦИК РФ для завершения рассмотрения жалоб, сообщило ТАСС 9 ноября после проведения очередного заседания ЦИК России. Ранее в Уфе уже побывали Сергей Сироткин и Евгений Шевченко, но активисты партии «Яблоко» остались недовольны проверкой, проведенной по их поручению местным ЦИК и ТИК Демского района Уфы. По словам активистов, ни на одном из участков, где они заявляли завышение явки, им не удалось полностью просмотреть видео с камер «Ростелекома», чтобы сравнить количество избирателей, пришедших на выборы, с цифрами, введенными в систему ГАС-Выборы.

- В телефонном разговоре Александр Кинев подтвердил, что он приедет в Башкирию, - рассказал Медиакорстети представитель «Яблока» на выборах Рустам Мулюков. – Он сказал, что даст поручение подготовить полное видео по шести спорным избирательным участкам так, чтобы не было никаких технических сбоев при их просмотре. Я благодарен Элле Памфиловой за то, что она не оставляет без внимания наши заявления.

Сам Александр Кинев по телефону сказал, что он «не готов для комментариев».
 

Напомним, после первой проверки ЦИК России центральная избирательная комиссия Башкирии уволила «за «нарушения отдельных норм избирательного законодательства» глав семи участковых комиссий Уфы, объявила выговоры председателям трех городских УИК и строгий выговор главе и секретарю одного из УИК Кушнаренковского района.

Наша справка. Александр Кинев родился 12 июня 1968 года в семье военнослужащего.

Окончил Ленинградское Высшее Политическое училище МВД СССР; Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет; Санкт-Петербургский университет МВД России.

Доктор юридических наук.

Проходил службу в Вооруженных Силах  СССР; был учредителем и генеральным директором ряда производственно-коммерческих предприятий.

С 1998 года принимал активное участие в общественно-политической жизни: являясь помощником депутата Государственной Думы Российской Федерации, а затем штатным сотрудником аппарата Объединения «ЯБЛОКО» (отдел по выборам и взаимодействию с органами власти), занимался организацией избирательных кампаний.

С 2004 г. – начальник управления Федеральной антимонопольной службы. С 2013 года – заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы.

В 2009 году включен в кадровый резерв Президента Российской Федерации («президентская тысяча»).

В 2014 году прошел обучение по программе подготовки высшего резерва управленческих кадров.

3 марта 2016 года Указом Президента Российской Федерации назначен членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

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