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11 октября, вторник
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Константина Толкачева в сентябре меньше упоминали в прессе// 11.10.2016
Опубликован медиарейтинг спикеров региональных парламентов.
Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг глав законодательных органов субъектов России за сентябрь. Его лидерами стали спикеры заксобраний Московской области, Санкт-Петербурга и Москвы.
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев занял в сентябрьском медиарейтинге 24-е место, потеряв за месяц 9 позиций. О нем писали в прессе 463 раза. Его коллега из Татарстана Фарид Мухаметшин занял 5 место, потеряв 4 позиции, о нем журналисты сообщали 955 раз.
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