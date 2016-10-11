Константина Толкачева в сентябре меньше упоминали в прессе

10.10.2016

В Башкирии бывшая заведующая детсада протестует против увольнения Она считает, что местный отдел образования лишил ее должности незаконно, а в отделе образования с этим не согласны.

10.10.2016

Дольщики из Уфы обратились за помощью к Рустэму Хамитову Более ста семей больше года не могут заселиться в построенный дом.

06.10.2016

В Башкирии в конце недели пройдут митинги Жители районов и городов собираются протестовать против фальсификации на выборах.

05.10.2016

В Госсобрании Башкирии задумались о запрете политизации детей Депутаты хотят установить ограничения на создание детских объединений политической направленности.

05.10.2016

Константин Толкачев рекомендовал депутатам не пользоваться своим статусом и положением Народным избранникам не стоит предлагать своих родственников в состав молодежной общественной палаты при Госсобрании.

04.10.2016

Бывший замглавы Уфы Никитин потребовал дополнительного следствия Бывший первый заместитель главы мэра Уфы Владислав Никитин направил заявление в прокуратуру.