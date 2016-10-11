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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Константина Толкачева в сентябре меньше упоминали в прессе

Разиф АБДУЛЛИН // 11.10.2016
Опубликован медиарейтинг спикеров региональных парламентов.

Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг глав законодательных органов субъектов России за сентябрь.  Его лидерами стали спикеры заксобраний Московской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев занял в сентябрьском медиарейтинге 24-е место, потеряв за месяц 9 позиций. О нем писали в прессе 463 раза. Его коллега из Татарстана Фарид Мухаметшин занял 5 место, потеряв 4 позиции, о нем журналисты сообщали 955 раз.

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