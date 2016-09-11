В Башкирии усмотрели административный ресурс в пользу одного кандидата

Разиф АБДУЛЛИН

Общественники спросили Дмитрия Медведева, почему главы некоторых районов работают не на его партию.

Представители общественной организации «Народный фронт Регион» (Нефтекамск) обратились с письмом к председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву. В нем они описывают ситуацию в Нефтекамском избирательном округе, где от правящей партии не был выдвинут кандидат-одномандатник.

- Непонятно, почему главы городов и районов Республики Башкортостан, а именно Краснокамского, ГО г. Нефтекамск, Илишевского, Бакалинского, Шаранского - не проводят агитацию за «Единая Россия», но активно проводят собрания и распространяют агитационный материал в поддержку Шайхутдинова, - поясняют причины своего обращения авторы письма (имеется в редакции). Они высказывают предположение, что административный ресурс в данном случае задействован не без материального вознаграждения.

Также общественники рассказали в обращении и о ситуации на выборах в Нефтекамский городской совет:

- В Совет депутатов муниципального образования от партии «Единая Россия» прошли два кандидата в депутаты, которых не хотели видеть граждане и многие члены Вашей партии, которые по результатам праймериз не прошли его, но волшебным образом они в списках в первой тройке.