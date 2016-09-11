|
11 сентября, воскресенье
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии усмотрели административный ресурс в пользу одного кандидата// 11.09.2016
Общественники спросили Дмитрия Медведева, почему главы некоторых районов работают не на его партию.
Представители общественной организации «Народный фронт Регион» (Нефтекамск) обратились с письмом к председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву. В нем они описывают ситуацию в Нефтекамском избирательном округе, где от правящей партии не был выдвинут кандидат-одномандатник.
- Непонятно, почему главы городов и районов Республики Башкортостан, а именно Краснокамского, ГО г. Нефтекамск, Илишевского, Бакалинского, Шаранского - не проводят агитацию за «Единая Россия», но активно проводят собрания и распространяют агитационный материал в поддержку Шайхутдинова, - поясняют причины своего обращения авторы письма (имеется в редакции). Они высказывают предположение, что административный ресурс в данном случае задействован не без материального вознаграждения.
Также общественники рассказали в обращении и о ситуации на выборах в Нефтекамский городской совет:
- В Совет депутатов муниципального образования от партии «Единая Россия» прошли два кандидата в депутаты, которых не хотели видеть граждане и многие члены Вашей партии, которые по результатам праймериз не прошли его, но волшебным образом они в списках в первой тройке.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
11.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Рима Баталова предложила спортсмену из Беларуси дать орден за российский флаг
11.09.2016 // СПОРТ
Дождь не помешал состояться Уфимскому марафону
11.09.2016 // СПОРТ
Сегодня «Уфа» встретится с «Краснодаром»
11.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов: В 2017 году передадим ключи жителям аварийных домов Амзи
10.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе прошел праздник "Дети наше будущее"
10.09.2016 // ХРОНОГРАФ
В ДТП на Демском шоссе в Уфе погиб молодой человек
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте