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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов: Надо привлекать жителей к созданию инфраструктуры// 11.09.2016
В ходе поездки в Нефтекамск глава Башкирии высказался о дорогах в новых поселках.
Фото: glavarb.ru
Вчера, 10 сентября, глава Башкирии Рустэм Хамитов побывал с рабочей поездкой в Нефтекамске. Здесь он осмотрел ряд объектов и принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня города. В своем выступлении он рассказал и о своих впечатлениях о городе.
- По вводу жилья на тысячу жителей Нефтекамск в лидерах по республике, на втором месте среди городских округов, - отметил Рустэм Хамитов. - Только что мы говорили с главой города, что и в этом году будет сдано примерно 90-95 тысяч кв. м жилья. Это вдохновляющие, хорошие цифры. Понятно, что строить жильё – не самоцель. Надо, чтобы оно было доступным, чтобы люди могли его покупать, чтобы построенные здания не простаивали. Как и другие крупные города, Нефтекамск сталкивается с проблемой ограниченности территории для развития массового жилищного строительства. В части расширения городских земель нужно активнее взаимодействовать с Янаульским и Краснокамским районами. Думаю, что это решаемая проблема.
- Учитывая возрастающую с каждым годом нагрузку, мы будем укреплять инженерную инфраструктуру, в первую очередь, сети водо- и электроснабжения, - подчеркнул глава региона. - В этом году на их строительство в новом микрорайоне Крым-Сараево городскому округу из республиканского бюджета выделено 16 млн рублей. Но в целом, конечно же, надо привлекать жителей посёлков, новых строящихся территорий к тому, чтобы совместно создавать инфраструктуру. Я проезжал микрорайон около «НЕФАЗа», смотрел: хорошие, добротные дома, замечательная архитектура. Но внутри этого посёлка дороги совсем плохие. Надо вместе с жителями попытаться найти варианты решения проблем. Денег в бюджете не так много. Всё, что у нас есть, мы отдаём до копейки. Поэтому, когда к нам приходят и просят ещё и ещё, мы просто не можем решить все вопросы.
- Вы видите, что сегодня идёт достаточно достойный ремонт дороги на Уфу, - подытожил тему Рустэм Хамитов. - Большие участки подготовлены к покрытию новым асфальтовым полотном. Эту работу будем делать дальше. Но внутри посёлков надо всё-таки привлекать в том числе и силы жителей, по-другому вряд ли получится.
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