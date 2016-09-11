11 сентября, воскресенье
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Рустэм Хамитов: В 2017 году передадим ключи жителям аварийных домов Амзи

Разиф АБДУЛЛИН // 11.09.2016
Глава Башкирии выразил надежду, что правительство решит проблему переселения из аварийного жилья в Нефтекамске.

Фото: glavarb.ru

В субботу, 10 сентября, глава Башкирии Рустэм Хамитов совершил рабочую поездку в Нефтекамск,  где он поздравил жителей с Днем города. На торжественном собрании он подробно рассказал о социально-экономическом развитии Нефтекамска, в том числе не забыл о проблеме переселения жителей аварийных домов в поселке Амзя.

Напомним, там для них построили по федеральной программе несколько двухэтажных домов, куда  впоследствии жители аварийных домов Амзи не захотели вселяться из-за многочисленных нарушений в ходе строительства. Деньги федеральной программы были освоены, но в результате в Амзе появилось так называемое «новое аварийное жилье», а вместо новоселья амзинцы получили судебные иски от городской администрации с требованием переселиться в него по решению суда. В судебных процессах администрация Нефтекамска проиграла. Ситуация вроде бы зашла в тупик.

-  Сложный вопрос – переселение граждан из аварийного жилья в селе Амзя, - сказал по этому поводу глава Башкирии Рустэм Хамитов. - Вы знаете, что три-четыре года назад предыдущее руководство города решило учинить эксперимент, попыталось для жителей аварийных домов построить дома, в которые, честно, и заходить-то не хотелось. Этот вопрос мы всё-таки решим. Сегодня он на контроле Правительства. Надеюсь, что в 2017 году мы эту тему закроем, и вместе с городскими властями передадим ключи жителям аварийных домов.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

09.09.2016
Неординарный Кадыров: говорит бывший врач и банкир
Медиакорсеть решила проанализировать речи одного из участников предвыборной гонки.

09.09.2016
В Башкирии жители возмутились дороговизной подключения воды
Трубу прокладывают в Учалинском районе Башкирии по федеральной программе.

09.09.2016
Уфимский горизбирком начал снимать неугодных кандидатов с выборов
С дистанции убрали представителя КПРФ Шамиля Шамсиева.

08.09.2016
В Башкирии планируют укрепить единство российской нации
На эти цели выделят 341,79 млн рублей.

08.09.2016
Почему в Башкирии была закрыта программа «Свой дом»?
История одного начинания правительства, которая на наших глазах завершается уголовными делами.

08.09.2016
ЦИК России: В Башкирии на выборах могут применить административный ресурс
В Москву поступает «тревожная информация» о возможном его использовании.

07.09.2016
В Башкирии главы районов могут лишиться должностей по новым причинам
Их могут уволить за нецелевое использование межбюджетных трансфертов.

07.09.2016
Ошибка с деньгами «Единой России» на выборах может дорого обойтись Хамитову
Агитматериалы своих одномандатников единороссы оплатили с общего партийного счета.

07.09.2016
В Башкирии лишили полномочий очередного депутата
Поводом для увольнения послужили результаты прокурорской проверки.

07.09.2016
Справороссы послали в ЦИК Башкирии нового представителя
Региональное отделение «Справедливой России» сменило своего представителя в ЦИК РБ.

07.09.2016
Что прячут кандидаты в депутаты совета Уфы: деньги, фирмы и судимости
Городская избирательная комиссия уличила во лжи сразу несколько кандидатов.

05.09.2016
Рустэм Хамитов сообщил о готовности достроить Соборную мечеть
В августе Благотворительный фонд «Урал» прекратил финансирование строительства.

05.09.2016
Активисты ОНФ обнаружили массовые свалки в Благовещенске
Общественники жалуются, что проблема не решается больше 20-ти лет.

03.09.2016
В Башкирии начали преследовать людей за их гражданскую позицию
Житель Стерлибашевского района пострадал за учебники и политические взгляды

02.09.2016
В Уфе дом Махнинова не включили в реестр объектов культурного наследия
Помимо этого здание исключено из перечня выявленных памятников архитектуры.

02.09.2016
Соберут ли в Башкирии нужный урожай на выборах в Госдуму
Способен ли Рустэм Хамитов обеспечить нужный процент «Единой России» - мнения.

02.09.2016
Владимир Жириновский: Я не выступал за переселение башкир и татар
Об этом глава ЛДПР заявил во время предвыборных дебатов на одном из федеральных телеканалов.

01.09.2016
В РПЦ считают, что школьникам Башкирии не дают изучать основы религий
В республике, как считают в Московском патриархате, ситуация хуже, чем в других регионах

01.09.2016
В Башкирии сельхозфирма не выплачивает работникам зарплату
Сельчане через правозащитное движение обратились к прокурору республики

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"