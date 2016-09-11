Рустэм Хамитов: В 2017 году передадим ключи жителям аварийных домов Амзи

Разиф АБДУЛЛИН

Глава Башкирии выразил надежду, что правительство решит проблему переселения из аварийного жилья в Нефтекамске.

Фото: glavarb.ru

В субботу, 10 сентября, глава Башкирии Рустэм Хамитов совершил рабочую поездку в Нефтекамск, где он поздравил жителей с Днем города. На торжественном собрании он подробно рассказал о социально-экономическом развитии Нефтекамска, в том числе не забыл о проблеме переселения жителей аварийных домов в поселке Амзя.

Напомним, там для них построили по федеральной программе несколько двухэтажных домов, куда впоследствии жители аварийных домов Амзи не захотели вселяться из-за многочисленных нарушений в ходе строительства. Деньги федеральной программы были освоены, но в результате в Амзе появилось так называемое «новое аварийное жилье», а вместо новоселья амзинцы получили судебные иски от городской администрации с требованием переселиться в него по решению суда. В судебных процессах администрация Нефтекамска проиграла. Ситуация вроде бы зашла в тупик.

- Сложный вопрос – переселение граждан из аварийного жилья в селе Амзя, - сказал по этому поводу глава Башкирии Рустэм Хамитов. - Вы знаете, что три-четыре года назад предыдущее руководство города решило учинить эксперимент, попыталось для жителей аварийных домов построить дома, в которые, честно, и заходить-то не хотелось. Этот вопрос мы всё-таки решим. Сегодня он на контроле Правительства. Надеюсь, что в 2017 году мы эту тему закроем, и вместе с городскими властями передадим ключи жителям аварийных домов.