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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Ространснадзор возглавил экс-губернатор Пермского края// 11.02.2017
Виктор Басаргин назначен руководителем федеральной службы.
Фото: http://kremlin.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил руководителем федерального агентства по надзору в сфере транспорта бывшего губернатора Пермского края Виктора Басаргина, сообщает ТАСС.
- С учетом того, что вы имеете довольно серьезный опыт работы и на федеральном уровне - были министром регионального развития, и, естественно, знаете региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя Ространснадзора, - заявил премьер.
Напомним, должность главы Ространснадзора была вакантной с октября 2015 года, когда бывший руководитель Евгений Дитрих был назначен первым замом министра транспорта России. В тот период обязанности руководителя исполнял замглавы Сергей Сарицкий.
Биография Виктора Басаргина
Возглавлял Пермский край с апреля 2012 года, до этого (с 2008 по 2012 год) был главой министерства регионального развития РФ.
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