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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии создали межведомственную рабочую группу по вопросам демографии// 11.02.2017
Глава республики провел совещание, посвященное повышению рождаемости
Вчера, 10 февраля, глава республики Рустэм Хамитов подписал распоряжение, в котором речь идет о создании межведомственной рабочей группы по вопросам демографии и повышению рождаемости в республике, сообщили в пресс-службе главы.
До первого марта рабочая группа должна разработать и внести в правительство Башкирии проект плана по повышению рождаемости на ближайшие несколько лет. Рабочую группу возглавит заместитель премьер-министра правительства Салават Талгатович Сагитов.
Рустэм Хамитов подчеркнул, что через полгода состоится повторное совещание по вопросам демографии, и, если ситуация не начнёт меняться, будут приняты соответствующие кадровые решения.
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