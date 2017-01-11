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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Минздраве Башкирии признали нарушения прав женщины, ползущей к рентген-кабинету// 11.01.2017
В уфимской поликлинике №1, где произошла эта история, побывал министр здравоохранения республики
Мы уже писали о скандальном происшествии в уфимской поликлинике №1 при городской клинической больнице №13 на улице Ферина. Напомним, что инцидент произошел 10 января, когда пожилая жительница Уфы с гипсом на ноге вынуждены была ползком добираться до рентген-кабинета, который расположен на втором этаже учреждения.
Сегодня в поликлинике побывал министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров. В ходе комиссионного выезда был подтверждён факт неисполнения мероприятий по направлению «Доступная среда», в частности нерабочее состояние лифта.
Эту ситуацию мы просили прокомментировать эксперта по доступной среде для людей с ограниченными возможностями Альбину Бергалину. Она также побывала в злополучной поликлинике и рассказала нам, что эта история слишком натянута.
Не согласна с точкой зрения сотрудников поликлиники №1 и Альбины Бергалиной автор нашумевшего видеоролика, дочь пожилой женщины Ирина Т.
Окончательную точку в этой скандальной истории скорее всего поставит прокуратура Калинининского района Уфы, сотрудники которой также сегодня побывали в поликлинике. Прокуроры проверят исполнение руководством медицинского учреждения обязанностей по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг.
Для справки:
С начала реализации программы «Доступная среда» ежегодно по отрасли «Здравоохранение» в Башкирии приняли участие 47 учреждений здравоохранения, мероприятия выполнены на 63 объектах. Это комплекс работ по капитальному ремонту – въезд на территорию учреждения, пандусы (наружные и внутренние), обустройство входных групп, замена лифтового оборудования, санитарно-гигиенических помещений, тактильная информация и др. Только в 2016 году на реализацию мероприятий по обеспечению доступности безбарьерной среды объектов здравоохранения выделено 26 млн. рублей, отремонтировано 18 учреждений здравоохранения.
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