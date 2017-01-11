В Минздраве Башкирии признали нарушения прав женщины, ползущей к рентген-кабинету

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В уфимской поликлинике №1, где произошла эта история, побывал министр здравоохранения республики

Мы уже писали о скандальном происшествии в уфимской поликлинике №1 при городской клинической больнице №13 на улице Ферина. Напомним, что инцидент произошел 10 января, когда пожилая жительница Уфы с гипсом на ноге вынуждены была ползком добираться до рентген-кабинета, который расположен на втором этаже учреждения.

Сегодня в поликлинике побывал министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров. В ходе комиссионного выезда был подтверждён факт неисполнения мероприятий по направлению «Доступная среда», в частности нерабочее состояние лифта.

- Руководством медицинского учреждения в период неисправности лифта не были своевременно осуществлены необходимые мероприятия по организации доступности оказания медицинской помощи населению, - сообщили нам в пресс-службе минздрава республики. - В связи с этим руководством министерства и лечебного учреждения в оперативном порядке были разработаны меры по обеспечению доступности медицинской помощи населению, и эта поликлиника находится в плане мероприятий на 2017 год программы «Доступная среда» на 2013-2020 годы.

Эту ситуацию мы просили прокомментировать эксперта по доступной среде для людей с ограниченными возможностями Альбину Бергалину. Она также побывала в злополучной поликлинике и рассказала нам, что эта история слишком натянута.

- Я сама посмотрела все условия, которые созданы в этой поликлинике для маломобильных граждан. Да на самом деле там не работает лифт, он сломан и его ремонт требует больших средств. И большой вопрос нужен ли там лифт вообще и не стоит ли лучше потратить эти деньги на что-то нужное для той же поликлиники. Сама поликлиника не является собственником здания, а арендует его у УМПО, - рассказала Альбина Бергалина. – Дочь этой пожилой женщины изначально шла на скандал, как пояснили сотрудники поликлиники, она сразу повела вместе со своей подругой маму на второй этаж и начала снимать видео. Да и при получении талона дочь не сообщила, что пациент является маломобильным гражданином. Самое интересное, что на первом этаже есть спецальная комната для приема маломобильных граждан, но и туда эта девушка не стала обращаться. Всей этой ситуации можно было просто избежать, если бы она изначально была настроена на то, чтобы создать нужные условия для получения медицинских услуг для своей матери.

Не согласна с точкой зрения сотрудников поликлиники №1 и Альбины Бергалиной автор нашумевшего видеоролика, дочь пожилой женщины Ирина Т.

- Талон я получала заранее, в поликлинике нет объявления о недоступности для маломобильных граждан. Обратившись в регистратуру за помощью, мы не получили предложения проехать в другой филиал, хоть какой-нибудь помощи или других предложений в решении этой проблемы. Мы считали, что поликлиника априори оборудована всем необходимым для передвижения по ее территории оборудованием, - сообщила Медиакорсети Ирина. - В первую очередь мы обратились за помощью в регистратуру, а у главврача телефон (240-13-13) не отвечал, не брали трубку.

Окончательную точку в этой скандальной истории скорее всего поставит прокуратура Калинининского района Уфы, сотрудники которой также сегодня побывали в поликлинике. Прокуроры проверят исполнение руководством медицинского учреждения обязанностей по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг.

Для справки:

С начала реализации программы «Доступная среда» ежегодно по отрасли «Здравоохранение» в Башкирии приняли участие 47 учреждений здравоохранения, мероприятия выполнены на 63 объектах. Это комплекс работ по капитальному ремонту – въезд на территорию учреждения, пандусы (наружные и внутренние), обустройство входных групп, замена лифтового оборудования, санитарно-гигиенических помещений, тактильная информация и др. Только в 2016 году на реализацию мероприятий по обеспечению доступности безбарьерной среды объектов здравоохранения выделено 26 млн. рублей, отремонтировано 18 учреждений здравоохранения.