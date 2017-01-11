12 января, четверг
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Минздраве Башкирии признали нарушения прав женщины, ползущей к рентген-кабинету

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 11.01.2017
В уфимской поликлинике №1, где произошла эта история, побывал министр здравоохранения республики

Мы уже писали о скандальном происшествии в уфимской поликлинике №1 при городской клинической больнице №13 на улице Ферина. Напомним, что инцидент произошел 10 января, когда пожилая жительница Уфы с гипсом на ноге вынуждены была ползком добираться до рентген-кабинета, который расположен на втором этаже учреждения.

Сегодня в поликлинике побывал министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров. В ходе комиссионного  выезда был подтверждён факт неисполнения мероприятий по направлению «Доступная среда», в частности нерабочее состояние лифта.

- Руководством медицинского учреждения в период неисправности лифта не были своевременно осуществлены необходимые мероприятия по организации доступности оказания медицинской помощи населению, - сообщили нам в пресс-службе минздрава республики. -  В связи с этим руководством министерства и лечебного учреждения в оперативном порядке были разработаны меры по обеспечению доступности медицинской помощи населению, и эта поликлиника находится в плане мероприятий на 2017 год программы «Доступная среда» на 2013-2020 годы.

Эту  ситуацию мы  просили прокомментировать  эксперта по доступной среде для людей с ограниченными возможностями Альбину Бергалину. Она также побывала в злополучной поликлинике и рассказала нам, что эта история слишком натянута.

- Я сама посмотрела все условия, которые созданы в этой поликлинике для маломобильных граждан. Да на самом деле там не работает лифт, он сломан и его ремонт требует больших средств. И большой вопрос нужен ли там лифт вообще и не стоит ли лучше потратить эти деньги на что-то нужное для той же поликлиники. Сама поликлиника не является собственником здания, а арендует его у УМПО, - рассказала Альбина Бергалина. – Дочь этой пожилой женщины изначально шла на скандал, как пояснили сотрудники поликлиники, она сразу повела вместе со своей подругой маму на второй этаж и начала снимать видео. Да и при получении талона дочь не сообщила, что пациент является маломобильным гражданином. Самое интересное, что на первом этаже есть спецальная комната для приема маломобильных граждан, но и туда эта девушка не стала обращаться. Всей этой ситуации можно было просто избежать, если бы она изначально была настроена на то, чтобы создать нужные условия для получения медицинских услуг для своей матери.

Не согласна с точкой зрения сотрудников поликлиники №1 и Альбины Бергалиной  автор нашумевшего видеоролика, дочь пожилой женщины Ирина Т.

- Талон я получала заранее, в поликлинике нет объявления о недоступности для маломобильных граждан. Обратившись в регистратуру за помощью, мы не получили предложения проехать в другой филиал, хоть какой-нибудь помощи или других предложений в решении этой проблемы. Мы считали, что поликлиника априори оборудована всем необходимым для передвижения по ее территории оборудованием, - сообщила Медиакорсети  Ирина. - В первую очередь мы обратились за помощью в регистратуру, а у главврача телефон (240-13-13) не отвечал, не брали трубку.

Окончательную точку в этой скандальной истории скорее всего поставит прокуратура Калинининского района Уфы, сотрудники которой также сегодня побывали в поликлинике. Прокуроры  проверят исполнение руководством медицинского учреждения обязанностей по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг.

Для справки:

С начала реализации программы «Доступная среда» ежегодно по отрасли «Здравоохранение» в Башкирии приняли участие 47 учреждений здравоохранения, мероприятия выполнены на 63 объектах. Это комплекс работ по капитальному ремонту – въезд на территорию учреждения, пандусы (наружные и внутренние), обустройство входных групп, замена лифтового оборудования, санитарно-гигиенических помещений, тактильная информация и др. Только в 2016 году на реализацию мероприятий по обеспечению доступности безбарьерной среды объектов здравоохранения выделено 26 млн. рублей, отремонтировано 18 учреждений здравоохранения.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

12.01.2017
Госдума приняла законопроект о декриминализации побоев в первом чтении
«На первый раз» рукоприкладство будет считаться административкой.

12.01.2017
Минздрав Башкирии проигнорировал призыв ОНФ обеспечить доступность рентген-кабинетов
С такой рекомендацией фронтовики обращались в прошлом году.

11.01.2017
В Башкирии родственники правозащитника заподозрили врачей в его смерти
Они решили отвезти тело Леонида Чернова на судмедэкспертизу.

11.01.2017
Суд признал незаконным отказ мэрии Уфы в застройке на улице Зорге
Компания “Топограф” может получить разрешение на строительство надземного перехода с торговым павильоном.

11.01.2017
В Уфе пожилая женщина в гипсе ползком добиралась до рентген-кабинета
О скандальном происшествии рассказал федеральный телеканал «РЕН ТВ».

10.01.2017
Уфимка не спит три ночи из-за воды с крыши
Коммунальщики не могут устранить причину течи с 8 января.

10.01.2017
Уфимцы обратились к Путину из-за снятия тренера детской школы «СЮ»
Они просят разобраться в ситуации со снятием тренера Вадима Шарифьянова.

09.01.2017
В детской школе «Салават Юлаев» возник конфликт из-за снятия тренера
Часть родителей выступила с резкой критикой в отношении бывшего наставника, однако он с претензиями не согласен.

04.01.2017
Про дома около карстового провала в Уфе сняли видеоклип
Авторы ролика сравнили ситуацию с сюжетом известного фильма «Дурак».

29.12.2016
Чайченко – Памфиловой: «Вы с ними заодно или за верховенство закона?»
Уфимец выступил с видеообращением к председателю ЦИК России.

28.12.2016
Рустем Мулюков: В ЦИК России у нас хотели отобрать видеозаписи
Подробности о поездке двух уфимцев в ЦИК РФ на просмотр видеозаписей, сделанных веб-камерами на выборах.

27.12.2016
В Башкирии «Единой России» поручили выйти в социальные сети
Еще одна задача партии в регионе – довести количество членов партии до 100 тысяч

27.12.2016
Песков: Решений по назначению Бабича послом в Турции пока нет
Пресс – секретарь президента России опроверг информацию о назначении полпреда в ПФО Михаила Бабича послом в Турции

27.12.2016
В Уфе подвалы дома в Черниковке превратили в квартиры и продают их
Разрешение на перепланировку не выдавалось.

27.12.2016
Башкирия нуждается в многодетных семьях
Рустем Шайахметов рассказал о последствиях принятия скандального земельного закона

27.12.2016
Конгресс-холл в Уфе не стал отменять развлекательные мероприятия в день траура
В Минкультуры пояснили, что давали лишь рекомендации для отмены праздников.

27.12.2016
Суд приобщил к делу о «Кроношпане» заявления о фальсификации
Разбирательство состоится 11 января.

26.12.2016
В Башкирии депутаты требуют ужесточить требования к продаже пиротехники
Законодательная инициатива направлена в Совет законодателей РФ.

26.12.2016
Никитин об иске Филлипова: «Мы обменивались мнениями с Андреем Карауловым»
Редакции стали известны аргументы в судебном споре между двумя вице-мэрами Уфы.

  
ФОТОФАКТ
В Уфе снегочистительная техника встала из-за пробки

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"