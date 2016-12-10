10 декабря, суббота
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Российской академии наук может смениться президент

Наталья КУЗНЕЦОВА // 10.12.2016
На место Владимира Фортова может прийти Юрий Михайлов.

Фото: newizv.ru

 Нынешнего Президента Российской академии наук (РАН) Владимира Фортова может сменить академик Юрий Михайлов, сообщают "Новые известия".

Юрий Михайлов - 63-летний российский химик, специалист в области физикохимии и материаловедения - стал академиком в 2011 году. Сегодня он - Председатель Научного совета РАН по химии, технологии и применению энергетических конденсированных систем. Его основная должность  - заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. 

- Однако поддержка властей не гарантирует беспроблемное избрание Михайлова на пост Президента РАН, отмечает источник "Новых известий". - Выборы нового главы Академии наук (если Владимир Фортов уйдет по по собственному желанию) будут весьма и весьма жесткими. 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

09.12.2016
Подкинутые голоса: Как в Уфе фальсифицировали результаты выборов
Представителям «Яблока» удалось просмотреть видео подсчета голосов.

09.12.2016
Многодетные семьи в Башкирии получат бесплатную землю с ограничениями
Правительство Башкирии и профильный комитет Госсобрания оставили принцип нуждаемости

08.12.2016
Депутаты горсовета Уфы проголосовали против слушаний по парку Гафури
Их не устроило запроектированное на территории 26-этажное здание на месте для строительства татарской гимназии

08.12.2016
Учалинская школа планирует сделать уборщиц миллионерами
Учалинская школа собирается платить уборщицам более двух миллионов рублей

07.12.2016
Проверка «Башнефти» чревата большими проблемами для прежнего руководства – политолог
Дмитрий Михайличенко также считает, что заявления Бабича уменьшат волну слухов и домыслов.

07.12.2016
Депутаты хотят не спрашивать мнения граждан об изменениях уставов муниципалитетов
Госсобранию-Курултаю предлагают поддержать законопроект Северной Осетии - Алании

06.12.2016
В Уфе дольщики из Инорса обратились к Рустэму Хамитову
Они просят вмешаться в ситуацию с банкротством застройщика.

05.12.2016
В Башкирии сельхозфирме не дают работать, так как ее здание «исчезло»
Руководство сельхозкооператива утверждает, что чиновники подделали документы.

05.12.2016
Inkazan: "Бизнес-онлайн" кошмарят за "погоню за сенсацией"
Татарстанское управление ФСИН оказывает давление на СМИ с привлечением следователей

05.12.2016
«Башавтотранс» оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства
Компания не сообщила предыдущему работодателю, что взяла на работу бывшего начальника ГИБДД.

05.12.2016
В Туймазах прошел митинг против вырубки деревьев на стройке супермаркета
Строительство началось в санитарно-защитной зоне и без публичных слушаний.

02.12.2016
Суд признал незаконным назначение директора «дочки» ФЖС
Все сделки и решения, совершенные после этого назначения, могут быть оспорены

02.12.2016
В Нефтекамске власти пытались отсрочить выделение жилье сироте
Администрация получила отказ, но пока не сообщает, выделит ли квартиру.

02.12.2016
В Башкирии молодые депутаты выступили против своих старших коллег
Ассоциация молодых депутатов просит не менять порядок безвозмездного выделения земли многодетным семьям

01.12.2016
План приватизации завода в Туймазах требуют признать недействительным
С иском в суд обратились люди, проживающие в здании, которое находится в собственности у предприятия.

01.12.2016
"Региональный фонд" снова проиграл дело о возврате 276 миллионов
«Региональный фонд», распоряжающийся деньгами правительства Башкирии, теряет надежды вернуть миллионы из «Уралсиба»

01.12.2016
«Единая Россия» отмечает свой 15-тилетний юбилей
Свой праздник единороссы Башкирии отметят завтра, 2 декабря

01.12.2016
Скандал в башкирском хоккее вынесут на международный уровень
В Москве пройдёт международный хоккейный форум

01.12.2016
Глава Башкирии выступит с Посланием 9 декабря
Положения программного документа будут озвучены депутатам Госсобрания после президентского
  

5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Жители Шакши двадцать лет живут без асфальта

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"