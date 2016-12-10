В Российской академии наук может смениться президент

Наталья КУЗНЕЦОВА

На место Владимира Фортова может прийти Юрий Михайлов.

Фото: newizv.ru

Нынешнего Президента Российской академии наук (РАН) Владимира Фортова может сменить академик Юрий Михайлов, сообщают "Новые известия".

Юрий Михайлов - 63-летний российский химик, специалист в области физикохимии и материаловедения - стал академиком в 2011 году. Сегодня он - Председатель Научного совета РАН по химии, технологии и применению энергетических конденсированных систем. Его основная должность - заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ.



- Однако поддержка властей не гарантирует беспроблемное избрание Михайлова на пост Президента РАН, отмечает источник "Новых известий". - Выборы нового главы Академии наук (если Владимир Фортов уйдет по по собственному желанию) будут весьма и весьма жесткими.