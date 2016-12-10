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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Российской академии наук может смениться президент// 10.12.2016
На место Владимира Фортова может прийти Юрий Михайлов.
Фото: newizv.ru
Нынешнего Президента Российской академии наук (РАН) Владимира Фортова может сменить академик Юрий Михайлов, сообщают "Новые известия".
Юрий Михайлов - 63-летний российский химик, специалист в области физикохимии и материаловедения - стал академиком в 2011 году. Сегодня он - Председатель Научного совета РАН по химии, технологии и применению энергетических конденсированных систем. Его основная должность - заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ.
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