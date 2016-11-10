Скандал на родине Рахимова: двойная отставка, десант и письмо Путину

Разиф АБДУЛЛИН

Депутаты Кугарчинского района Башкирии не хотят назначать «нового старого главу».

Фото: сайт администрации Кугарчинского района РБ

На родине первого президента Башкирии Муртазы Рахимова после сентябрьских выборов разгорается политический скандал. Дело дошло до того, что депутаты районного Совета написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину и главе региона Рустэму Хамитову.

Двойная отставка и десант

В письме Путину местные депутаты выражают свое несогласие с «открытым давлением на них со стороны отдельных должностных лиц органов власти Республики Башкортостан с целью принуждения к вынесению выгодных им решений вопреки реальному волеизъявлению большинства депутатского корпуса, а значит, и народа Кугарчинского района». Речь идет о новом назначении главы администрации района. Депутаты еще 7 октября принял решение не утверждать Фарита Мусина (действующего главу с 2008 года – прим.) в статусе исполняющего обязанности главы районо до проведения выборов нового главы и даже отстранили его с этого поста. Но тут в райцентр Мраково высадился десант высокопоставленных чиновников из башкирского Белого дома, называют имена Рамила Дильмухаметова и Азата Галина, которые стали проводить персональные беседы с депутатами райСовета. 8 октября прошла внеочередная сессия, на которой депутаты изменили свое решение и назначили Фарита Мусина и.о. главы администрации района. Авторы открытого письма заявляют, что тогда не было необходимого кворума, а сам Мусин на месяц ушел в отпуск.

На этом ситуация не разрешилась. 2 ноября депутаты вновь вернулись к этому вопросу. И на внеочередном заседании районного Совета они временно передали полномочия главы заместителю главы администрации района Михаилу Чижкову, второй раз за месяц отправив в отставку Фарита Мусина.

И вновь в Мраково высадился политический десант из администрации главы региона. На этот раз 9 ноября приехали Даниль Азаматов и Григорий Букреев, сообщает Proufu.ru. В их присутствии депутаты сняли с должности председателя районного совета Мансура Абсалямова. «К этой операции чиновники привлекли и правоохранительные органы, так формально отставка главного депутата была инициирована Прокуратурой РБ», - сообщает Proufu.ru. Сегодня в прокуратуре республики сообщили, что в отношении Мансура Абсалямова возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

- От имени своей компании Абсалямов приобрел у муниципалитета за 1 млн рублей здание сельского клуба. Используя свои контрольные полномочия над районной администрацией, он обеспечил изменение правового статуса приобретенного здания на многоквартирный дом. В последующем здание было реконструировано с грубейшими нарушениями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, и глава муниципального образования от имени своей коммерческой фирмы продал его районной администрации за 6,4 млн рублей, - сообщили в прокуратуре.

Сам Марсель Абсалямов в разговоре с Медиакорсетью сказал, что дело политизированное.

- В день сессии меня пригласили на допрос абсолютно по другому эпизоду, чем описывается в пресс-релизе прокуратуры, - рассказал Марсель Абсалямов. - Я не понимаю, почему они приплели сирот, ведь по тому делу есть решение Верховного суда. Полагаю, что это дело – абсолютно политизированное. Оно связано с ситуацией в районе, с тем, что главу администрации не могут назначить.

Письмо Путину – позиция депутатов

В открытом письме Владимиру Путину депутаты объясняют свою позицию достаточно откровенно:

- Мусин Ф.М. в течение своего пребывания в должности главы показал себя неэффективным управленцем, не сумевшим положительно решить социально-экономические проблемы район, и, следовательно, он не может в дальнейшем осуществлять руководство администрацией района.

Но при этом, по словам депутатов, «сам Мусин и не скрывает того, что он в любом случае станет главой администрации, утверждая, что Дильмухаметов (зам. руководителя администрации главы Башкирии – прим.) его друг».

Авторы письма открыто сообщают, что они готовят обращение в правоохранительные органы «по ставшим известным новым многочисленным фактам противоправной деятельности Мусина Ф.М» и напоминают, что он практически достиг пенсионного возраста, что делает бессмысленным его назначение еще на 4 года. В соцсетях между тем при обсуждении этой истории называется сумма, за которую покупается место районного главы – 15 миллионов рублей.

Депутаты высказывают готовность рассмотреть любые другие кандидатуры на должность главы администрации района, с тем чтобы «выбрать действительно самого профессионального и эффективного управленца». Авторы обращения просят Владимира Путина и Рустэма Хамитов пресечь любые действия, связанные с оказанием давления на депутатов Совета Кугарчинского района с целью добиться назначения на должность главы администрации района Фарита Мусина, и просят провести прокурорскую и доследственную проверку деятельности высокопоставленных чиновников администрации главы РБ.

Под открытым письмом Владимиру Путину (имеется в редакции) свою подпись поставил заместитель председателя Совета Кугарчинского района Олег Назаров. Однако с самим письмом он не согласен, признался Медиакорсети депутат.

- Я поставил свою подпись, потому что это была позиция большинства депутатского корпуса, - сказал Олег Назаров Медиакорсети. – А на тот момент председателя Совета уже отправили в отставку. Но с тем, что там написано, я не согласен. Я за это не голосовал. Комментировать возбуждение уголовного дела в отношении Абсалямова я не могу, пусть правоохранительные органы разберутся.

Рахимовский след

Скандал на родине первого президента Башкирии не мог не вызвать оживленного обсуждения в социальных сетях. В одной из них пользователь Эдуард Ахтямов высказал такое мнение:

- В СМИ написали о том, что глава района Мусин второй раз уже снимается. И правильно, что снимают, посудите сами. Зарплата этого деятеля за год - 1 895 475 рублей или 157 000 в месяц (имеет дом в 183,5 кв м и 255 кв м). При этом в районе есть 13 брошенных помещений с площадью 57 000 кв м. Неужели их нельзя отдать малому бизнесу или люди боятся, что их обложат данью? Исходя из тех цифр, которые есть на сайте района, этого главу выгнать надо было давно. Что и сделали депутаты. Будет, думаю, и третья, и четвертая попытка, пока не выгонят тех, кто туда ездил из Уфы.

Политолог Аббас Галлямов, который работал в администрации главы региона и при Рахимове, и при Хамитове, не отрицал рахимовского следа, отвечая на вопрос о причинах кадрового скандала в Кугарчинском районе:

- Конечно, фактор Рахимова имеет место. Нынешнего главу региона из-за конфликта с предыдущим там не любят. Однако в силу давней традиции повиноваться власти жители района долго терпели. Сейчас прорвало просто потому, что люди почувствовали ослабление Хамитова и его администрации. Скандалы на выборах, слабый результат ЕР, смена собственника «Башнефти», которая произошла вопреки публично высказанной главой региона позиции, - все это создало ощущение, что «царь ненастоящий».

В принципе, если бы администрация главы просто разобралась в конфликте и приняла мотивированное решение, то ситуацию можно было успокоить. Однако в администрации решили, что ни в коем случае нельзя «идти на поводу у смутьянов и создавать тем самым прецедент» и решили запугать депутатов. Но ведь, чтобы пугать, надо быть страшным. А эти люди не страшные. Их уже не боятся. Им надо договариваться, использовать рациональные аргументы, а не давить. Они этого не поняли.